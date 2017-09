Mañana la CTEP Tandil protestará en las puertas de los hipermercados

Miembros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular se manifestarán en las puertas de los hipermercados en el marco de un plan de lucha nacional contra la sub ejecución de fondos de emergencia social.

Lo anticipó Nicolás Carrillo, dirigente de la CTEP, y argumentó que “la ley de emergencia social fue votada por unanimidad en ambas cámaras, actualmente se están sub-ejecutando los fondos para su concreción”.

En una asamblea realizada el lunes, la CTEP, Barrios de Pie y la CCC definieron la realización de una jornada nacional de protesta para el próximo jueves.

Se movilizarán a las puertas de los hipermercados para pedir donaciones de alimentos e instalarán ollas populares para reclamar la aplicación de la Ley de Emergencia Social y la aprobación de la Emergencia Alimentaria.

Luego de una reunión mantenida con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, su par de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, las organizaciones sociales decidieron profundizar el plan de lucha ante la negativa del gobierno de ejecutar completamente el fondo previsto en la Ley de Emergencia Social, que sólo fue erogado en un 40 %.

El secretario de políticas sociales del Movimiento Evita y dirigente de CTEP, eltandilense Gildo Onorato, aseguró que “reclamamos el cumplimiento de una ley votada por la mayoría, aún estamos abiertos al diálogo que el gobierno rompió en forma unilateral el viernes cuando dijeron que daban por concluida la implementación de la Emergencia Social”.

“No tenemos voluntad de desestabilización ni de confrontación, sólo reclamamos que se cumpla una ley, el gobierno no nos dejó otro camino que manifestarnos”, aclaró Onorato.

“Además de pedir la Emergencia Social continuaremos el debate público sobre la Emergencia Alimentaria. Instalaremos ollas populares y pediremos donaciones para los merenderos y comedores que atendemos en todo el país”, detalló el dirigente de la CTEP.

Además, planean protestar en las rutas y avenidas del país, mientras que el 20 de Septiembre se movilizarán en el “Día del Jubilado”.

“Simplemente queremos que se cumpla la ley, porque se está subejecutando el presupuesto establecido. Y un ejemplo de la importancia de la Emergencia Social es que con el Salario Social Complementario se logró blanquear a 100.000 trabajadores de la Economía Popular contra el rotundo fracaso del Plan Empalme. Estamos a favor del diálogo pero si no se cumple tenemos que manifestarnos para visibilizar la problemática”, concluyó.

