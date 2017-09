Independiente goleó en el clásico a Uncas

El pasado fin de semana, en el marco de una nueva fecha del campeonato local de hockey masculino, Independiente superó por 3 a 0 a Uncas, en una nueva edición del clásico tandilense.

Los rojinegros tuvieron un buen funcionamiento colectivo para quedarse con un buen triunfo. Tomás Fernández, Joaquín Zabalegui y Nicolás Tolosa fueron los autores del conjunto dirigido por Juan Pina.

Con esta victoria, Independiente sumó puntos importantes que le permiten ubicarse en la segunda posición del certamen. El campeonato local tiene a los rojinegros como protagonistas y buscarán pelear hasta el final por el título de la competencia.

Al torneo, liderado por Estudiantes de Olavarría, aún le quedan tres fechas para culminar con la etapa regular. Luego será el tiempo de los Play Off en donde se irán perfilando los elencos que pelean por el título.

En cuanto al equipo de primera división femenino de la entidad rojinegra no tendrá actividad oficial as próximas dos semanas por los viajes que deberán realizar los seleccionados de nuestra ciudad.

