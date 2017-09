Impulsan una investigación contra Milani por presuntos sobreprecios en compra para el Ejército

La fiscal Alejandra Mangano imputó al ex jefe del Ejército en una investigación por supuesto pago de sobreprecios a una empresa estadounidense por la compra de puentes móviles, en noviembre de 2014.

La fiscal federal Alejandra Mangano imputó este miércoles al ex jefe del Ejército Cesar Milani en el marco de una causa en la que se investiga el pago de sobreprecios a una empresa estadounidense por la compra de puentes móviles, en noviembre de 2014, La fiscal le dio impulso a una investigación para determinar si hubo “irregularidades” en la compra de puentes a la firma Acrow, una maniobra denunciada a través de una nota anónima que se tramita ante el juzgado de María Romilda Servini.

“Se investigan irregularidades vinculadas a la selección de la empresa adjudicataria, así como el monto total pagado incluyendo los gastos de transporte, que no habían sido previstos en el monto contemplado”, según se señala en el dictamen de la fiscal.En la denuncia se indicaba que “simuló la legalidad de la operación, ya que el organismo habría realizado dichas adquisiciones mediante licitación pública”, pero la maniobra tendría sobreprecios y habría sido direccionada para que ganara una empresa elegida de antemano..

La imputación de la fiscal alcanza también al agregado militar argentino en Estados Unidos Juan Rodolfo Brocca, quien según la denuncia habría sido parte de la maniobra de “puentes de paneles modular metálico y accesorios” por 1.490.200 dólares. La operación se culminó, según la denuncia, mediante una resolución de la Agregaduría Militar Argentina en Washington, que se oficializó el 6 de marzo de 2015, cuando los puentes ya habían sido pagados.

