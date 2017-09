Condenaron a los responsables del asalto en el hotel Los Alerces

El resonante hecho se produjo el 29 de marzo de este año año a la madrugada. Fernando Cichilitti recibió una pena de tres años y medio de prisión, mientras que su cómplice Cristian Bautista fue condenado a dos años y 8 meses de prisión.

En juicio abreviado celebrado el 31 de agosto, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Tandil, doctor Pablo Galli condenó al reincidente Fernando Ariel Cichilitti (33), a la pena de tres años y seis meses de prisión y al reincidente Cristian Fabián Bautista (39) a la pena de dos años y ocho meses de prisión al encontrarlos penalmente responsables de los delitos de “Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó en grado de tentativa y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en concurso real”, delito cometido el 29 de marzo de este años en perjuicio de Rafael Edgardo Gonnet.

La justicia pudo acreditar que el día 29 de marzo del año 2017, minutos previos a las 08:20, dos sujetos de sexo masculino que identificados resultaron ser Fernando Ariel Cichilliti y Cristian Fabián Bautista, de común acuerdo y previa planificación y división de tareas ingresaron en el Hotel “Los Alerces” ubicado en calle Ugalde y Urquiza de esta ciudad de Tandil.

Portaban ambos armas de fuego de puño, sin la debida autorización legal, siendo uno de ellos revólver calibre .22 short, marca “Italo Gra” serie 4776 D, sin cartuchos en su almacén cargador y el revólver calibre .22 largo rifle, marca “Doberman” identificado con n° 08294 N, apto el primero para realizar disparos en la modalidad de simple acción y el segundo de ellos conteniendo 10 cartuchos intactos en su tambor del mismo calibre, con imposibilidad de efectuar disparos.

Una vez allí, con la intención de apoderarse de objetos de valor ajenos, se dirigieron hacia el garage de la habitación Nº6 donde se encontraba Jonathan Darío Gonnet a bordo del vehículo marca Citröen, modelo C3, dominio EQX-588 a quien, ambos sujetos, esgrimiendo las armas de fuego referidas lo hicieron descender del mismo aplicándole golpes en su cabeza con la culata de una de las armas.

Luego ambos sujetos se dirigieron hacia la puerta de la habitación Nº6, a la cual mediante patadas lograron romper su cerradura para ingresar a la citada habitación, una vez dentro de la misma, los dos individuos aludidos aplicaron varios golpes de puño a Rafael Gonnet y a Elisa Beatriz Zalacain que se encontraban en su interior y, mediante la intimidación con las armas que exhibían, se apoderaron ilegítimamente de un teléfono celular marca Samsung con funda protectora de color negra, un reloj pulsera con malla metálica marca Montreal y la suma de cinco mil pesos en efectivo, todo ello propiedad de Rafael Edgardo Gonnet, elementos estos que se encontraban sobre la mesa de luz de la habitación.

Inmediatamente después ambos sujetos intentaron darse a la fuga a bordo del vehículo Renault, modelo Sandero Stepway, dominio NSP-873, no logrando consumar el apoderamiento al ser sorprendidos cuando intentaban retirarse por efectivos policiales que concurrieron al lugar, quienes finalmente los aprehendieron.

Se menciona en los testimonios de los imputados que no querían robale, sino recuperar documentación vehicular y que fue avisado Cichilitti por la mujer conocida con el alias de “La Colo” en que hotel alojamiento estaban.

