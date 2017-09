“Estamos demostrando que le podemos pelear a todos”, afirmó Gerardo Villar

El presente de Independiente en el Torneo Federal B de fútbol es muy auspicioso para el elenco que logró adaptarse rápidamente a la categoría. Los tandilenses se encuentran invictos, con cuatro triunfos y cuatro empates, en una zona que es muy pareja entre los distintos equipos que compiten en la divisional.

El domingo el rojinegro superó a Ferro de Las Flores para quedar en la cima del campeonato en soledad. La seguridad del arquero Gonzalo Casas, el orden defensivo, sumado al gran trabajo de los volantes y el aporte de los delanteros, son los aspectos que hoy permiten vivir un presente muy positivo.

“Tuvimos una buena actuación y controlamos al rival para quedarnos con una buena victoria. Manejamos bien el trámite del encuentro y pudimos marcar temprano para luego manejar el partido”, empezó diciendo Gerardo Villar, técnico de Independiente.

Más adelante aseguró que “creo que hubo un trabajo muy bueno en líneas generales. Para ganar se necesita de un equipo regular y que todos puedan tener una buena actuación. En este nivel no te alcanza con tener un buen trabajo de un par de jugadores, es clave el funcionamiento colectivo”.

Por otro lado, Villar se encargó de señalar que “estamos contento porque todos están en un buen nivel. Buscamos tener más agresividad de movida ante Ferro y luego volvimos al formato anterior para poder ganar en el medio”.

El entrenador de los rojinegros hizo una evaluación de lo que va siendo la participación en el Federal B y dijo que “estamos demostrando que le podemos pelear a todos pero tenemos que tener los pies sobre la tierra debido a que hubo algunos puntos que eran para empatar o perder. También hubo otros que merecimos ganar y no pudimos”.

“Hay que ir partido a partido porque lo vas viendo fecha a fecha con los resultados que se van dando. No se puede pensar mucho más lejos debido a la gran paridad que existe. Tenemos que tratar de no tener expulsiones porque en un campeonato tan parejo, esas cosas pueden determinar el desenlace final de un cotejo”, culminó diciendo el técnico del puntero del Federal B.

