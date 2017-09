Cine de los miércoles en la Biblioteca Rivadavia

Una película finlandesa proyectará este miércoles 6 de septiembre la Secretaría de Extensión de la UNICEN como parte de su tradicional ciclo en la Biblioteca Rivadavia. Se trata de Nubes Pasajeras, una obra del particular realizador Aki Kaurismaki, cuyo último film –El Otro Lado de la Esperanza- se acaba de estrenar recientemente y es uno de los sucesos de la actual cartelera porteña.

De un tono similar es esta producción suya anterior y que habla, como bien dice el título, de esas nubes que presagian tormenta pero que en definitiva son pasajeras. A tono con la visión optimista y esperanzadora del mundo, a pesar de todo, Kaurismaki no duda en mostrar lo peor de la realidad pero sin permitir que el pesimismo erosione las conductas de sus criaturas. En este caso se trata de un matrimonio que pierde su trabajo –ella como camarera en un restaurante, él como conductor de tranvía- en períodos de plena recesión económica. La afligente situación pone a prueba su relación y la dignidad de ambos, demasiado orgullosos como para recibir la ayuda por desempleo. Se lanzan así a la aventura de conseguir un nuevo trabajo.

Kaurismaki apela a su ya reconocida estética minimalista, con diálogos que no abundan y donde el humor y la música se introducen con ternura aún en los momentos más dramáticos.

Nubes Pasajeras, nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1996, se podrá ver a las 20, con acceso gratuito.

