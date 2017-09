Independiente tuvo una buena actuación y quedó solo en la cima

Ayer por la tarde en el estadio San Martín, el rojinegro superó por 2 a 0 a Ferro de Las Flores en un compromiso válido por la octava fecha del Torneo Federal B de fútbol. Lucas Porta y Juan Turri fueron los autores de los goles. De esta manera, el elenco de Gerardo Villar se mantiene invicto y ahora es el único puntero que tiene la zona.

Independiente consiguió una muy buena victoria como local al derrotar, en un duro compromiso, al rival de Las Flores. Los rojinegros estuvieron muy ordenados en todas sus líneas, abrieron el marcador antes de la media hora inicial y luego jugaron con la tranquilidad del resultado a su favor.

Los dueños de casa arrancaron probando con un disparo de media distancia de Trasante que se fue desviado. Sin embargo, minutos más tarde, la visita tuvo una buena posibilidad cuando Lázzaro remató por encima del travesaño.

Hasta que a los 25´ llegó el primer tanto de la jornada. Abalos realizó una muy buena maniobra por la derecha y metió una asistencia para Lucas Porta. El goleador, en el medio del área, tomó el balón y la metió en el ángulo para estampar el 1-0.

El rojinegro tuvo una correcta tarea de la defensa que supo controlar muy bien al experimentado Leandro Lázzaro. Los volantes hicieron un buen trabajo para recuperar y entregar correctamente el balón. Mientras que los delanteros estuvieron muy enchufados y complicaron durante toda la tarde a la última línea de Ferro.

Antes de irse al descanso, Independiente estuvo cerca de aumentar la ventaja. Porta metió un buen cabezazo que se fue por encima del travesaño, luego de un centro ejecutado por Turri. Mientras que el golero Núñez le sacó un buen disparo a Rodríguez.

El arranque de la segunda etapa fue favorable al local. Turri ganó por la derecha y envió un buen centro al corazón del área menor. Porta llegó con lo justo pero no pudo definir correctamente. A los 7´, Gogna apareció en zona de ataque y bajó el balón para la llegada de Turri. El goleador, ante el arquero, sacó un violento derechazo para decretar el 2-0.

Con los dos goles de ventaja, el rojinegro trató de tener un poco más el balón en la zona media pero ya no tuvo tantas opciones en ofensiva. Mientras que Ferro se adelantó un poco más pero se encontró siempre con la seguridad de Gonzalo Casas. El arquero tandilense le sacó un tiro libre a Tello y luego le detuvo otro remate al mismo futbolista. En el rebote, Benítez definió desviado y se perdió el descuento.

En una de sus pocas chances, el veterano Leandro Lázzaro, de 43 años y ex Tigre, metió un excelente disparo cruzado pero una notable atajada de Casas le impidió el gol al conjunto de Las Flores.

Sobre el final, en una maniobra de contragolpe, Turri estuvo cerca de ampliar la ventaja pero Núñez se quedó con el remate del delantero. Independiente volvió a tener una muy buena actuación colectiva, se mantiene puntero y con esta victoria quedó como el único líder de la zona. Se le vendrán dos duros compromisos como visitante, ante Círculo Deportivo e Independiente de San Cayetano, para intentar confirmar este excelente presente en el Torneo Federal B.

SINTESIS

INDEPENDIENTE 2- FERRO DE LAS FLORES 0

Independiente (2): Gonzalo Casas; Jonathan Abalos, Matías Gogna, Mariano Disipio, Gerardo Krüger; Matías Petersen, Rodrigo Baquero, Nicolás Trasante (Avila), Mariano Rodríguez (Southwell); Lucas Porta (Sequeira) y Juan Turri.

DT: Gerardo Villar.

Ferro (0): Gonzalo Núñez; Lucas Gauna, Leandro Villán, Facundo Díaz, Enzo Puga (Lapitzborde); Nahuel Tessitore (Benítez), Leonardo Rodríguez, Elio Cabrera, Jonathan Tello; Tomás Blanstein (Maciel) y Leandro Lázzaro.

DT: Fabián Blanstein.

Arbitro: Bruno Amiconi (25 de Mayo).

Cancha: Estadio San Martín.

Amonestado: Blanstein (F).

Goles: PT 25´ Porta (I). ST 7´ Turri (I).

MAS RESULTADOS

Argentinos 4 – 1 Circulo Deportivo

N. Riestra 1 – 4 Independiente (SC)

El Leon – Racing (postergado para mañana a las 15.30)

Kimberley – El Porvenir (postergado para mañana a las 15)

POSICIONES

Independiente (T) 16

Independiente (SC) 15

Circulo Dep. (O) 13

Kimberley (MdP) 10

Racing (Bal) 10

El Porvenir (SCT) 10

Argentinos (VdM) 10

N. De La Riestra 7

El Leon (GM) 6

Ferro Roca (LF) 6

PROXIMA FECHA: NOVENA

Racing (Bal)vs. N. De La Riestra

Independiente (SC)vs. Argentinos (VdM)

Circulo Dep. (O) vs. Independiente (T)

Ferro Roca (LF)vs.Kimberley (MdP)

El Porvenir (SCT)vs. El Leon (GM)

Comentarios

Comentarios