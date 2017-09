Buscan en nuestra zona a Emanuel Bonnefón

Viajó el año pasado desde El Bolsón donde vivía y nadie supo más nada de él. Ahora, hay quienes aseguran haberlo visto en Tandil, por lo que la policía lo busca en nuestra ciudad y la zona.

Desde una de las fiscalías de El Bolsón en la Provincia de Río Negro, llegó la solicitud a Tandil en el marco de la causa caratulada “Averiguación de Paradero, causante Emmanuel Bonnefon”, de 27 años, soltero, con último domicilio en Tandil en calle Machado 186, quien falta de esa localidad, desde el 21 de Octubre de 2016.

Vestía al momento de su desaparición pantalón jeans, buzo y zapatillas de color negro, mide 1,72, ojos azules, cabellos claros con rastas hasta la cintura y un tatuaje del grupo musical “La Renga” en uno de sus brazos.

Tiene problemas neurológicos, con indicación de una medicación de por vida, lo que le provoca que se extravíe y divague, según lo informado por su familia.

Este joven, vivió con su hermana en El Bolsón, primero solos, y después fue la madre, porque por sus problemas de salud, padece el Síndrome del Cromosoma X Frágil (retraso madurativo), la familia coincidió que era importante para controlarlo.

El hecho de no haber estado tomando ese medicamento en forma normal, llevó a que empezara a sufrir complicaciones y olvidos, aunque varias veces fue encontrado por amigos o familiares, hasta que el día denunciado, 21 de octubre de 2016, desapareció y no pudo ser encontrado.

Es verdad que fue visto en distintas zonas del sur del país, aunque cuando estaban cerca, por alguna razón, desaparecía. Hace poco, alguien vio su foto desde Tandil, y asegura que una persona con esas características había pasado por el Hospital Santamarina de nuestra ciudad.

Algunos integrantes de su familia vinieron a Tandil, y acompañan en la búsqueda a la policía, sumando ahora a la comunidad.

Cualquier dato debe informarse a la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Tandil, sita en Machado 940, cuyo teléfono es 442-5230, o al teléfono particular 2944 15 338174.

