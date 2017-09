Excursionistas apabulló a Velense y mantiene puntaje ideal

Los dirigidos por Juan Moreno vencieron 6 a 0 al equipo de María Ignacia. El árbitro Altamiranda expulsó a López (E), García (V) y C. Fuentes (V). Arteagaveytía, Pereyra (2), Pérez Rivero, Gorosito y García señalaron los goles.

Excursionistas goleó por seis a cero a Velense y se mantiene como único puntero de la Segunda Fase de la URD, con puntaje ideal, cumplida parcialmente la tercera fecha.

Marcaron para el dueño de casa Pereyra en dos oportunidades, una de penal, Arteagaveytía, Pérez Rivero, Gorosito y García. Vieron la roja López (E), García (V) y Claudio Fuentes (V).

Un resultado impensado en la previa se registró ayer en el Fortín del Barrio Palermo, ya que Velense es uno de los mejores equipos de la presente temporada, aunque ayer extrañó demasiado a Leandro Narciandi, quien no fue de la partida al haber acumulado cinco tarjetas amarillas.

No obstante, en lo que parece ser parte de la rutina del equipo de Moreno, cuando el partido estaba cero a cero sufrió la expulsión de Leandro López, quien le aplicó un codazo antes de los 20 minutos de la primera etapa.

Arrancaron los dos con buenas intenciones y en apenas dos minutos se registraron dos llegadas claras por Lucas Ruarte para el local, una de las figuras del partido y un cabezazo de Claudio Fuentes que se fue por arriba.

Arteagaveytía abrió la cuenta tras una asistencia de Ruarte. El “vasco” se acomodó para definir al palo derecho y el remate rozó en el central Santiago Fuentes dejando sin chanes al golero Ignacio Inza. Seguidamente García le entró duro a Ruarte y Altamiranda lo mandó a los vestuarios.

Velense no se alcanzó a sobreponer del gol y la expulsión, cuando recibió otra cachetada. En este caso por el voluntarioso Diego Pérez Rivero que peleó siempre contra los centrales. Un pelotazo largo sorprendió al golero visitante que no pudo retener, fue a luchar por el balón el delantero. Ambos jugadores cayeron al piso y caído, Pérez Rivero alcanzó a tocar la pelota para decretar el segundo, cuando el reloj marcaba 38 minutos de la primera parte.

Para colmo cuando se iba el primer tiempo Excursionistas le asestó otro golpe al mentón. Gorosito tras una serie de rebotes marcó el tres a cero.

En el minuto 12 de la segunda etapa se sentenció la brega cuando Claudio Fuentes quiso rechazar y le pegó un puñetazo a la pelota. Penal, doble amarilla y Velense que se quedaba con nueve.

Pereyra al palo derecho de Inza cambió por gol y puso el marcador cuatro a cero.

Después el propio Pereyra con un zurdazo tremendo ingresando por el segundo palo pondría el cinco a cero a los 21 minutos y decoró el resultado el capitán Julián García a los 32 del complemento.

EXCURSIONISTAS: Calvo; J.García, Pereyra, Lecuona (Aguirre), Arhia; López (E), Valerio, Gorosito; Ruarte; Arteagaveytía (González), Pérez Rivero (Prado). DT Juan Moreno

VELENSE: I. Inza; Ramírez, S. Fuentes, C. Fuentes (E), Pedersen (Ramil); Zabala (Infesta Batelli), M. García (E), Maineri (Ullua), T. Inza, Fernández, Ruiz Sánchez. DT Nazareno Rebollo.

Cancha: Excursionistas. Árbitro: M. Altamiranda (Adorno-Zabalza).

Resultados

Segunda Fase

Independiente 2-Atlético 3

Loma Negra 2-Gimnasia 1

Excursionistas 6-Velense 0

JUEGAN HOY 16hs

Santamarina-Unicen(Transmite 95.1 desde las 15)

Repechaje

Zona A

Villa aguirre 1-2 alumni

Def.Ayacucho 3-1 Juv.agraria

Botafogo 0-1 grupo

Argentino 0-1 Sarmiento

Zona B

Estrada 1- Ferro 1

San Lorenzo 1-Unión 2

San José 0-Juarense 0

TABLA DE POSICIONES

SEGUNDA FASE

Excursionistas 9

Loma negra 7

Independiente 4

Velense 4

At.Ayacucho 4

Gimnasia 1

Santamarina 1

Unicen 0

ZONA A Repechaje

Sarmiento 9

Grupo 6

Def.Ayacucho 6

Botafogo 4

Argentino 3

Villa aguirre 3

Alumni 3

Juv.agraria 1

Zona B repechaje

San José 5

Unión 5

Ferro 4

Juarense 3

Dep.tandil 2

Estrada 2

San lorenzo 0

PROXIMA FECHA

SEGUNDA FASE

Independiente-Loma Negra

Atlético Ayacucho-Excursionistas

Velense-Santamarina

Unicen-Gimnasia

REPECHAJE

ZONA A

Argentino-Villa Aguirre

Sarmiento-Botafogo

Grupo-Defensores

Juventud-Alumni

ZONA B

San José-Deportivo Tandil

Juarense-San Lorenzo

Unión-Estrada

Libre: Ferro

