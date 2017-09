Desde 1País, solicitan al Concejo Deliberante que se convoque a Audiencia Pública

Referentes del Partido GEN, que integran el Frente 1País, presentaron una nota a la Presidencia del Concejo. Requieren una convocatoria para arribar a una norma que garantice el libre acceso a la información con la participación de la mayor cantidad de actores posible.

El pasado martes, referentes del Frente 1Pais presentaron una nota al Dr Juan Pablo Frolik, en su carácter de Presidente Concejo Deliberante, para requerirle convoque a una Audiencia Pública con respecto a los proyectos de ordenanza sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cabe recordar que este proceso lo inicio el Partido GEN de Tandil, que hoy integra el frente local que lidera Mauricio D’Allesandro, presentando el año pasado un proyecto de creación de un portal de datos para la Transparencia Activa del gobierno municipal. Es este proyecto se define que toda información en poder del Estado o sus empresas, cuya publicación no produzca un daño, se debe divulgar.

El Ing. Martín Dos Santos, uno de los autores del proyecto presentado por el espacio político que a nivel nacional lidera Margarita Stolbizer, sostiene que “las posibles razones para no publicarlo están claramente establecidas en nuestro proyecto, por ejemplo, información relacionada con datos personales, patentes privadas o datos relacionados con seguridad”. En ese contexto, Dos Santos afirma que el concepto de que el gobierno deba publicar sus datos por el solo hecho de tenerlos, sin un pedido para hacerlo, es lo que se entiende por Transparencia Activa. “El Estado activamente publicando toda la información que puede publicar.”

El proyecto del oficialismo.

Luego de la presentación por parte del Partido GEN de un proyecto que pretende reglamentar el acceso a la información pública, el Concejo Deliberante envió una consulta al Ejecutivo local, el cual fue respondido con un proyecto de similares características.

Al respecto, Dos Santos sostiene que “celebramos y nos alegra que luego de nueve meses de presentado nuestro proyecto, el Ejecutivo de nuestra ciudad agregara su propio proyecto sobre pedidos de información pública. El frente 1Pais considera fundamental contar con una norma local que regule la forma en que el Estado debe contestar a las preguntas de los ciudadanos”. Por otra parte, hizo la salvedad que “en lugar de hablar de la obligación del Estado en publicar la información, el gobierno actual trata de poner a nuestro municipio en la situación de quedarse esperando que algún vecino realice una consulta para poner en marcha un complicado y burocrático mecanismo de respuesta, la cual no queda garantizada, es decir tienen muchas ‘herramientas’ desde donde negarse a dar la información, entregar la información en el formato que consideren mejor, y además hacer correr con el costo de esto al vecino solicitante”.

Finalmente, remarcó que “tenemos nuestras opiniones sobre estos temas y estamos seguros que los vecinos e instituciones de nuestra ciudad también la tienen. Creemos firmemente que una normativa que va a regular la participación ciudadana y que habla de transparencia, no puede ser debatida entre cuatro paredes fuera de la vista de los vecinos de nuestra ciudad. Es claro para nosotros que la transparencia que reclamamos debe comenzar por la misma creación de la ordenanza que garantizara un derecho constitucional que hoy en nuestra ciudad ninguno de nosotros tenemos”

