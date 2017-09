Absolvieron al funcionario municipal Rubén Diéguez

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones al no coincidir con lo resuelto en primera instancia. En su momento, el Juez Carlos Pocorena lo había condenado, coincidiendo con la apreciación del fiscal Eguzquiza.

A poco más de un año de aquel momento complicado para el funcionario, pero fundamentalmente para el gabinete del intendente Miguel Lunghi, se conoce el fallo de la Cámara de Apelaciones de Azul, que absuelve a Rubén Dieguez, cambiando la sentencia condenatoria en primera instancia a la que había arribado el juez en lo Correccional de Tandil, Dr. Carlos Pocorena.

En primera instancia, la justicia consideró que Dieguez era responsable del delito penal de “Malversación de caudales públicos en perjuicio de la Municipalidad de Tandil con Falsedad Ideológica”, hechos ocurridos entre 2008 y 2011.

A lo que, el abogado defensor del funcionario, el Dr. Jorge Dames, anunció a los medios, que “naturalmente vamos a apelar esta decisión del Dr. Pocorena”.

Los camaristas Eduardo Uhalde y Damián Cini, no coincidieron con aquel fallo condenatorio por entender que lo acontecido no constituyó un delito penal, por lo que se hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa a cargo del doctor Jorge Dames informó el portal digital abchoy.

En concreto, para la Cámara de Apelaciones de Azul, el accionar de Diéguez no constituyó una malversación de caudales públicos en perjuicio de la Municipalidad, ni tampoco “Falsedad ideológica de instrumento público”.

En todo caso se trató de una cuestión administrativa que debió canalizarse en dicha órbita.

Habrá que ver si puede aparecer una nueva instancia, de parte de quienes en su momento fueron los encargados de iniciar la demanda contra el funcionario municipal.

