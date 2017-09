Cuatro años de prisión por un asalto y varios robos

En juicio abreviado, el Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Tandil, doctor Gustavo Agustín Echevarría, condenó a Braian Nicolás Prezioso (23), al encontrarlo penalmente responsable por “Robo agravado por el uso de arma de fuego sin haberse acreditado aptitud para el disparo”, “Robo (cuatro hechos)” y “encubrimiento culposo (dos hechos”.

Se encuentra acreditado que el día 12 de marzo de 2016, siendo aproximadamente las 02:30 horas, dos personas de sexo masculino -que se movilizaban a bordo de una motocicleta de tamaño mediano- una de las cuales resultó ser Braian Nicolás Prezioso, de común acuerdo y previa planificación y división de tareas, circulaban por calle Guido al 100 de Tandil con la intención de apoderarse ilegítimamente de objetos de valor de ocasionales transeúntes que se encontrasen en la vía pública.

A pocos metros del inmueble sito en calle Guido Nº115 de Tandil, el conductor de la motocicleta frenó la marcha y se quedó sentado, mientras que el restante sujeto que venía de acompañante -Braian Nicolás Prezioso- se bajó de la misma y se acercó a Lidia Beatriz Méndez que estaba parada en ese lugar, a quien le apuntó con un arma de fuego de puño color negro con la intención de utilizar la misma en la comisión del robo y la intimidó manifestándole “…dame todo lo que tenés, si no me das lo que tenés te pego un tiro, te movés y te mato…”. Que allí, y ante la intimidación de la víctima a causa de la exhibición del arma de fuego, Méndez se quedó paralizada, aprovechando este sujeto para quitarle de un bolsillo un teléfono celular marca Nokia color negro y trescientos pesos ($300) en efectivo, elementos ajenos, de propiedad de Lidia Beatriz Méndez, apoderándose los dos sujetos masculinos aludidos, de esta manera ilegítima, del teléfono celular y dinero en efectivo descriptos y retirándose ambos del lugar a bordo de la motocicleta arriba referida consumando el robo”.

También quedó demostrado que aproximadamente a las 13 del día 18 de abril de 2016, dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo scooter color rojo dominio 108-LLB, uno de los cuales resultó ser Braian Nicolás Prezioso de común acuerdo y previa planificación y división de tareas, circulaban por Av. Bolívar y calle Fugl con la intención de apoderarse ilegítimamente de objetos de valor de ocasionales transeúntes que caminaban por la vía pública.

En la intersección de las arterias mencionadas, mientras uno de los sujetos aludidos se quedó sentado en la moto descripta en el sector del conductor, el restante sujeto -Braian Nicolás Prezioso- se bajó de ese vehículo y se acercó a Bruno Rafael Chiappetta, que caminaba por el lugar, a quien le exigió que le entregue el teléfono celular. Que ante la negativa de Chiappeta, el sujeto aludido se subió la campera que llevaba colocada en su torso y dejó a la vista “un cabo” de un elemento que llevaba en la zona de la cintura, mientras le manifestó a la víctima “…entonces te lo voy a sacar a puñaladas…”. Ante ello, Chiappetta le entregó contra su voluntad un teléfono celular marca Motorola modelo G2 color negro, -propiedad de Bruno Rafael Chiappetta-, apoderándose los dos sujetos masculinos aludidos, de esta manera ilegítima del teléfono celular descripto y retirándose ambos del lugar a bordo de la motocicleta.

También se acreditó que aproximadamente a las 21:15 del día 17 de abril de 2016, dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo smash -de 110 cm.- color rojo, uno de los cuales resultó ser Braian Nicolás Prezioso, de común acuerdo y previa planificación y división de tareas, circulaban en cercanías de la intersección de calles Mariano Moreno y Belgrano de este medio (el Pasaje Baldomero Moreno tiene una cuadra de recorrido, desde calle Maipú hasta Belgrano y es paralelo a la calle Moreno, ubicándose a unos veinte -20- metros de distancia de esta última arteria) con la intención de apoderarse ilegítimamente de objetos de valor de ocasionales transeúntes que caminaban por la vía pública. En inmediaciones a la intersección mencionada, el conductor detuvo la marcha de la moto y mientras este se quedó sentado en la moto descripta en el sector del conductor, el restante sujeto Braian Nicolás Prezioso se bajó de la misma y se acercó a Laura Gisela Fiadone, que caminaba por esa zona de la ciudad, a quien el sujeto aludido le ejerció fuerza, provocándose un forcejeo entre ambos. Luego Prezioso, continuó ejerciendo fuerza, logrando con este accionar romperle el sector de un bolsillo de la campera que llevaba colocada Fiadone y así le sustrajo del interior del mismo el teléfono celular marca Sony modelo XPERIA color blanco con IMEI nro. 353256069365592, de propiedad de Laura Gisela Fiadone, apoderándose los dos sujetos aludidos, de esta manera ilegítima del teléfono celular descripto y retirándose ambos del lugar a bordo de la motocicleta.

Además se pudo corroborar que siendo las 10:40 aproximadamente del día 18 de abril de 2.016, dos sujetos de sexo masculino, uno de los cuales resultó ser Braian Nicolás Prezioso, que se movilizaban a bordo de una motocicleta de 110 cm. color rojo, de común acuerdo y previa planificación y división de tareas, circulaban por Av. Perón en cercanías de la intersección con calle Antonena con la intención de apoderarse ilegítimamente de objetos de valor de ocasionales transeúntes que caminaban por la vía pública. En dicha esquina, el conductor detuvo la moto y se quedó sentado, mientras que el acompañante Braian Nicolás Prezioso se bajó de la misma y se acercó a María Belén Urrutia, que caminaba por calle Antonena a pocos metros de la intersección con la Av. Perón, a quien previo ejercer fuerza -lo que provocó un forcejeo- le quitó de sus manos el teléfono celular marca Motorola modelo X color blanco con funda naranja, propiedad de la víctima, apoderándose los dos sujetos aludidos, de esta manera ilegítima del teléfono celular con la funda descriptos y retirándose ambos del lugar a bordo de la motocicleta.

A su vez se acreditó que aproximadamente entre las 20 y las 20:30 del día 15 de junio del 2015, uno o más sujetos no individualizados se apoderaron ilegítimamente y sin violencia de una motocicleta marca Honda modelo NF 100 Wave, dominio 334-JNV, motor serie SDH150FMG2C5866330, Cuadro Nro.8CHPCGB21DL044724, de color bordeuaux, propiedad de Oscar Alberto Bucci, que se hallaba estacionada en la vereda frente al domicilio de calle Saavedra nro. 1474 de Tandil. Entre el día 15 de junio del 2015 y el día 21 de junio del 2015, Braian Nicolás Prezioso y Gabriel Ciano -fallecido- recibieron la motocicleta mencionada pudiendo sospechar de acuerdo a las circunstancias que provenía de un ilícito tal como el antes narrado en el hecho principal antecedente-, pues el moto-vehículo se hallaba sin chapa patente colocada, con faltante de guiños, faros y cachas, el tambor de encendido destruido, con cables de encendido cortados y unidos “puenteados”.

Además se determinó que dos sujetos de sexo masculino -uno de los cuales resultó ser Braian Nicolás Prezioso, alrededor de las 13 del día 24 de diciembre del 2015, y a la altura de la calle Paz nro. 340, conduciéndose en una motocicleta, arrebataron por la fuerza desde la espalda una cartera que portaba Lydia Emilce Aballai, mientras ésta se hallaba subiendo unos escalones del sitio de su residencia, la que contenía en su interior diversos objetos personales, como así también de valor entre ellos billetera y la suma de pesos diez mil ($10.000). Los sujetos de esta forma se apoderaron ilícitamente de los mencionados elementos y se dieron a la fuga en el rodado. La violencia antes descripta al tiempo de arrebatar la cartera, produjo la caída de la víctima y con ello la fractura de radio izquierdo y hematoma en región frontal izquierda y rodilla izquierda con escoriaciones.

También se determinó que momentos posteriores a las 22:15 del día 12 de abril del 2015, uno o más sujetos no individualizados se apoderaron ilegítimamente y sin violencia de una motocicleta marca Gilera, Tipo Smash 110 CC., color gris y negra, con dominio colocado 998-HVV, cuadro nro. LYLXCGL56B1167327, Motor nro. LF1P52FMH#B1140643 propiedad de Cristian Bernardo Destefano, que se hallaba estacionada en la vereda frente a su vivienda, sita en calle Arana nro. 1179 de este medio. Posteriormente a la sustracción aludida y el día 22 de agosto del 2015, Braian Nicolás Prezioso recibió el cuadro nro. LYLXCGL56B1167327 -que poseía colocado la motocicleta sustraída-, el cual tenía incorporado el motor nro. B043487 con faltante de dominio, pudiendo sospechar que el cuadro provenía del desapoderamiento ilícito antes narrado en el hecho principal antecedente-, pues el moto-vehículo se hallaba con faltante de pechera, de cachas protectoras de piernas, relojes indicadores, óptica delantera, sin chapa patente colocada y ficha de arranque desconectada.

