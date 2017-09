Tenso encuentro entre Macri y Manzur: “No se preocupe gobernador, mi compromiso con los tucumanos es total”

“Vieron que cuando quiere él me dice cosas lindas”. Disfrazada de chiste, la primera frase del discurso de Mauricio Macri en la inauguración de las obras en el aeropuerto de Tucumán fue un presagio de lo que se vendría. Sin alterarse ni cambiar el tono de su voz, el Presidente aprovechó su visita al Jardín de la República para recordarle al gobernador Juan Manzur todos los proyectos que impulsa su gestión en esa provincia.

“Gobernador, no tiene nada de qué preocuparse, mi compromiso con los tucumanos es total”, lanzó. Y detalló: “Esta es mi séptima vez en Tucumán en 19 meses de gobierno. Me ocupé personalmente de que se le abra el mercado de limones en los Estados Unidos, también me ocupé de que los productores de caña tengan el equilibrio que necesitaban para tener inversiones”, introdujo Macri.

A la visita del jefe de Estado producida este viernes le antecedieron varios meses de fuerte controversia entre el gobierno nacional y la administración local. Esa tensión se trasladó al pronunciamiento del Presidente, que estuvo repleto de ironías y mensajes para el gobernador tucumano, que se limitó a aplaudir y sonreír cada vez que lo mencionaron.

“Guillo (Guillermo, el ministro de Transporte) Dietrich ha impulsado obras como nunca antes, acabamos de licitar la etapa del Plan Belgrano que le atañe a Tucumán, algo que va a dar muchísimo trabajo, y estamos avanzando con las obras de saneamiento en varias localidades”, agregó el jefe de Estado. Pidió, además, que la provincia adhiera a la ley Pyme impulsada por la Nación.

Luego de tres meses cerrado, el aeropuerto internacional “Teniente Benjamín Matienzo” volvió a operar esta mañana con la llegada de un vuelo de Aerolíneas, proveniente de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajos de remodelación significaron una inversión superior a los $1640 millones. Esta renovación le permitirá a los tucumanos tener una mayor conectividad con el resto del país y el mundo.

Antes de cerrar su presentación, Macri retomó parte de las palabras pronunciadas ayer en el acto por el Día de la Industria y se quejó porque en la Argentina “mentirle a un juez no tiene consecuencias”. “Tenemos que respetar la institución judicial, los jueces se tienen que hacer respetar, decir la verdad es el camino más corto para la felicidad”, sintetizó.

