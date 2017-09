Tandil genera alrededor de 150 toneladas de residuos por día

El director General de Servicios, confirmó a LA VOZ que para concretar la tarea diaria, en promedio hay 73 trabajadores que recogen cada uno más de 2 toneladas de residuos urbanos. La comuna cuenta con 17 camiones, 13 operativos y 4 en reparación. Renovó casi 50% de la flota en los últimos 24 meses. Ahora suman dos barredoras de última generación y en 2018 comprarán un camión lavacontenedores.

El director General de Servicios, Claudio Fuentes contó a LA VOZ que la repartición a su cargo recoge diariamente un promedio de 150 toneladas de basura que son llevadas al relleno sanitario, lo que representa que cada tandilense genera un poco más de un kilo diario de basura, incrementándose en el orden del 20% la cantidad de basura en el verano.

La repartición, como se diera cuenta días pasados sumó cuatro camiones de última generación. La compra se realizó a través de un contrato con Provincia Leasing, lo que permitió obtener el financiamiento que ascendió a más de 8 millones de pesos y abonará 36 cuotas mensuales del orden de los 355 mil pesos. Se trata de cuatro camiones 0 km. Iveco 17E22 Tector con compactador de carga trasera marca Econovo modelo Andrés17, con eleva contenedores de 1.100 litros.

Claudio Fuentes, dijo respecto a la adquisición que “con estos nuevos camiones estaremos superando la cantidad de recorridos que tenemos, lo que nos permitirá para algunos de los camiones más viejos para poder reacondicionarlos. A partir de la decisión del intendente y el equipo de gobierno, se ha hecho un gran esfuerzo y una importante inversión y en los últimos años ya hemos incorporado diez camiones cero kilómetros, más una barredora nueva”.

Fuentes explicó que “se trata de vehículos de última generación. Los camiones son marca Iveco, son camiones con sistemas de motor más ecológico y diseñados específicamente para recolección de residuos, con embrague y frenos reforzados y elásticos más resistentes, ya que transportan más carga. El compactador de carga es marca Econovo, también de última generación”.

En 2015 la comuna por el mismo sistema de financiación había adquirido 3 camiones Fiat IVECO ATTAK 2247 y una barredora grande,

Sobre los camiones adquiridos recientemente detalló también que son Euro5 RSU (residuos orgánicos sólidos) y entre las novedades enunciadas anteriormente hay que agregar que tienen un inyector con urea líquida que se inyecta al caño de escape y genera amoníaco, eliminando todo tipo de gases, lo que redunda en contaminación cero del medioambiente.

Los siete equipos cuentan con levantacontenedores y una vez que se concrete la urbanización de los barrios Movediza, Maggiori y Villa Aguirre que financiará la nación se contempla la instalación de unos 200 contenedores.

Para mejorar la calidad de vida de esos vecinos y de aquellos donde hay instalados contenedores está previsto para el año venidero la adquisición de un camión lavacontenedores que lava al contenedor y lo deja limpio en el mismo lugar luego que el camión recolector se lleve la basura que hay en el recipiente, evitando malos olores por líquidos o fluidos que pueden quedar en el contenedor.

Este sistema de avanzada sólo se lleva a cabo en las ciudades de CABA y Rosario, según confió con orgullo el funcionario.

A su vez, se contempla la compra de dos nuevas barredoras italianas de última generación que servirán para la mejor limpieza de las calles.

Para llevar a cabo esta tarea, en promedio trabajan diariamente unos 73 empleados, porque existe un número considerable de trabajadores que sufren accidentes laborales, la mayoría de ellos vinculados con inconvenientes en las rodillas, producto del enorme esfuerzo que hacen los trabajadores subiendo y bajando de los camiones.

Los trabajadores cuentan con dos regímenes horarios, un turno ingresa a las 6 de la mañana y el que cumple el servicio nocturno a las 22 y pueden retirarse una vez que concluyen los recorridos, contando con un régimen horario de 48 horas semanales, teniendo un sueldo promedio de 20.000 pesos que puede variar según la categoría o antigüedad, por lo que la comuna tiene un costo mensual de un millón y medio de pesos en haberes aproximadamente, a lo que debe sumarse un promedio de 130 litros diarios de gasoil para los 13 camiones operativos, lo que representa casi 1.500 litros de gasoil por día.

En el caso del mantenimiento de la flota, si no se trata de grandes roturas, los arreglos se realizan en los distintos talleres que funcionan en la repartición ubicada en el predio de la ex fábrica Buxton.

RECORRIDOS

Se realizan 15 recorridos en el turno mañana y once por la noche, llevándose a cabo en horario diurno los recorridos que incluyen calles de tierra.

En cuanto a las distancias, los más alejados comprenden al paraje San Antonio ubicado en ruta nacional 226 en dirección a Balcarce a unos 40 kilómetros de la ciudad, Fulton, Desvío Aguirre, El Solcito, El Mosquito, Iradola, De La Canal, Sexta Brigada y Barrios Militares.

En el caso de las localides de Vela, Gardey y Azucena, cuentan con un camión que pertenece a la delegación de María Ignacia y se maneja de manera independiente a la Dirección de Servicios.

SERVICIOS

Además de la recolección de residuos, bajo la órbita de Fuentes hay otras reparticiones, sumando en total junto al personal de recolección 202 agentes municipales.

Hay talleres de pintura de autos, pintura de obra, semáforos, albañiles, electricistas de obra y de automotor, herreros, plomeros, señalización de calles, taller mecánico, gomería, chapistas y fábrica de cepillos para barrenderas.

BARRIDO MANUAL

El funcionario confirmó que se formará próximamente una cuadrilla de Higiene Urbana que se encargará de limpieza, barrido y lavado de calles y se sumarán barrenderos a distintos barrios que hoy no cuentan con dicho servicio.

Costo de la basura

Si bien Fuentes no tenía información sobre el costo que la comuna afronta por cada tonelada de basura llevada al relleno sanitario, de acuerdo a fuentes de la oposición en 2016 el costo mensual rondaba los 900 mil pesos y para este año el municipio abonaría aproximadamente unos 430 pesos por cada tonelada descargada en el relleno.

NUMEROS

GASOIL: la comuna gasta en promedio casi 1.500 litros de gasoil por día para cumplir el servicio.

RECOLECTORES: en promedio trabajan por día unos 73 empleados, cuyo sueldo promedio ronda los 20 mil pesos. Entre 10 y 12 trabajadores resultan lesionados por accidentes laborales, siendo los más comunes las lesiones en rodillas.

CAMIONES: Suman 17 camiones de los cuales 13 están operativos y 4 se encuentran en reparación.

Comentarios

Comentarios