Fracasó la reunión del Gobierno con los movimientos sociales: prometen protestas en supermercados y cortes de ruta

Las partes mantuvieron un encuentro muy tenso y no se pusieron de acuerdo en la ejecución del presupuesto. Los referentes de las organizaciones prometieron que van a implementar un duro plan de lucha

Quizás haya sido la peor reunión entre el Gobierno y los movimientos sociales. Luego de un encuentro tenso entre los ministros de Desarrollo Social y Trabajo, Carolina Stanley y Jorge Triaca, con agrupaciones piqueteras, no se alcanzó un acuerdo en torno a la instrumentación del presupuesto de la emergencia alimentaria y los referentes de las organizaciones se levantaron de la reunión y advirtieron que aplicarán un duro plan de lucha: reclamarán alimentos en todos los supermercados del país y avanzarán con cortes de ruta.

Según confiaron a Infobae fuentes de ambos sectores, la reunión fue tensa y por momentos en muy malos términos. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social dijo que se ejecutó gran parte del presupuesto de 10.000 millones de pesos para la emergencia alimentaria, los referentes de Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista Combativa dijeron que esa ejecución no alcanzó para asistir a más de 100.000 trabajadores que están sin cobertura alimentaria y sin trabajo.

“Surgieron muchas diferencias por la ejecución del presupuesto y seguiremos hablando porque apostamos al diálogo y al trabajo con las organizaciones sociales”, dijo un funcionario del Gobierno.

Por el contrario, desde el movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez destacó que el próximo miércoles irán a los principales hipermercados del país para reclamar alimentos y adelantó la implementación de un plan de lucha en 15 días que contempla cortes de ruta.

“El Gobierno no quiere cumplir la ley de Emergencia Social. No vamos a permitir que el ajuste recaiga principalmente sobre los pobres. El Gobierno solo ejecutó el 30% del presupuesto estipulado por la ley de Emergencia Social. No ven la realidad y poco les importan los problemas de los que menos tienen”, afirmó el coordinador nacional de Barrios de Pie. Aducen que se ejecutó solo un 30% del presupuesto global de la emergencia alimentaria, cuando el Gobierno sostiene que fue mucho más que eso.

En este contexto, Barrios de Pie solicitará donaciones de alimentos a hipermercados el próximo miércoles. “Ante la negativa del Gobierno de implementar la ley, primero pediremos donaciones a hipermercados; la siguiente semana vamos a cortar las principales rutas del país con permanencia para seguir reclamando fuertemente la plena implementación de la Emergencia Social y la sanción de la Emergencia Alimentaria, en un país donde seis millones de personas padecen hambre”, concluyó Menéndez.

Por su parte, el Gobierno intentará acercar alguna posición de consenso pero entienden que las posiciones están muy duras en los movimientos sociales y entrevén una jugada de campaña política en el tema.

Desde Desarrollo Social dijeron que se implementaron muchos programas dentro del plan de emergencia alimentaria, pero las organizaciones sociales insistieron en que hay unos 100.000 trabajadores que todavía aguardan ser incorporados a la emergencia alimentaria.

“Coincidimos en el espíritu de la ley promulgada, pero surgieron diferencias en cuanto a los tiempos y modos de implementación. Nuestro compromiso con el trabajo a largo plazo y la ejecución conjunta al 2019 es indudable”, apuntaron desde el ministerio en diálogo con Infobae.

“En este año hemos creado programas de acompañamiento social específicos para unidades productivas de la economía informal, estamos trabajando en el abordaje territorial de cada una y su potencial así como el fortalecimiento de comedores y meriendas. Como siempre, estamos dispuestos a seguir trabajando juntos, dialogar y consensuar. Nuestro compromiso está. Creemos en la ley”, concluyeron.

