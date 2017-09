El Frente Vamos se consolida en el Centro de la Provincia

Luego de publicarse el escrutinio definitivo se confirmó el crecimiento y la consolidación del Frente Vamos en las ciudades de Olavarría, Tandil y Azul, donde en estas últimas dos pasaron sin sobresaltos las PASO.

Con los números finales y luego de las repercusiones mediáticas por el conteo se confirmó que tanto en la ciudad de Tandil como en la ciudad de Azul, el frente VAMOS logró superar la instancia mínima del 1,5% y en la ciudad de Olavarría estuvo muy cerca de superarlo, lo que muestra la consolidación y el crecimiento de un espacio nuevo conformado por distintas agrupaciones políticas y organizaciones sociales de toda la Provincia.

En el caso particular de Tandil, el frente Vamos que está conformado por Patria Grande y la organización Mujeres Sin Techo alcanzó el 3,06% con un total de 2290 votos. Juan Arrizabalaga, primer candidato a Concejal y referente de Patria Grande se mostró satisfecho por el resultado y afirmó que es “un importante crecimiento respecto de la elección anterior y es una manifestación del crecimiento de Patria Grande y de Mujeres sin Techo, que desde hace años venimos trabajando codo a codo para resolver los problemas de los y las vecinas de Tandil”.

Pensando en octubre, Arrizabalaga expreso que “el desafío sigue siendo llegar al concejo deliberante y seguir construyendo un Tandil diferente al que vemos hoy” y que las elecciones “son una vidriera para mostrar no sólo lo que hacemos, sino también lo que proponemos”

Concluyó que “nosotros todos los días desde los comedores, los espacios barriales, los sindicatos, los sectores estudiantiles, las casa violeta y nuestras políticas de género hacemos un Tandil diferente, pero claramente dentro del Concejo Deliberante nos va a permitir pensar y proponer soluciones para todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Sorpresa generó también el caso de la ciudad de Azul, donde por primera vez el frente Vamos se presentó a elecciones y después del escrutinio definitivo se confirmó que alcanzaron el mínimo indispensable para participar en las elecciones de octubre. Con 556 votos y el 1,53% el Vamos, Natalia Lehrmann, quien encabeza la lista “fue una decisión difícil presentarse y también significó mucho trabajo pero estamos muy agradecidos por el voto de confianza que nos dio la gente, en principio de poder visibilizar nuestro trabajo, nuestra forma de política colectiva y nos da mucha fuerza para seguir adelante”.

Respecto de la realidad que está viviendo la ciudad de Azul afirmó que “la ciudad se está convirtiendo en una sociedad cada vez más expulsora y que aún hay vecinos que apuestan en una política de la gente para la gente, que apuestan a la cultura, la educación, el feminismo, el socialismo y que rompen con los partidos tradicionales “

Por último, explicó que el Frente Vamos en Azul “es una organización autogestionada, no recibimos subsidios de ningún tipo y todo lo que hacemos lo hacemos con nuestros esfuerzos. En estos últimos días participamos en la Asamblea de Varones Feministas en Tandil, gestionamos nuevos relevamientos de barrios populares, acompañamos a los vecinos del barrio San Martín de Porres en el armado de su comisión vecinal, seguimos peleando por la liberación de Cristina Santillán, asesoramos a mujeres de víctimas de violencia de género y estamos organizando, el primer Encuentro cultural de arte femenino. Y todo esto salió del aporte y el esfuerzo de cada uno de nuestros militantes”

Por último, el frente VAMOS se presentó también en Olavarría, donde a pesar del esfuerzo y de las propuestas para la “ciudad de cemento”, no alcanzaron el 1,5% pero siendo una primera elección estuvieron a tan sólo 100 votos de alcanzar ese mínimo. Antonio Suarez, referente de Patria Grande y candidato por VAMOS en Olavarría afirmó que “además de instalarse como alternativa para pensar Olavarría desde los barrios, de los lugares de cotidianos de trabajo es un primer resultado muy positivo y estimulante para lo que es la construcción de Patria Grande en Olavarría”. Afirmó a su vez que “nada comienza ni termina en una elección, son momentos para expresar lo que se viene construyendo y para incorporar nuevas herramientas para seguir potenciándolo”. En este sentido se mostró más que satisfecho y explicó que “es más que positivo el encuentro con personas que viven la ciudad de distintos ángulos, y que nos seguiremos encontrando para seguir pensando y construyendo otro Olavarría”.

Por último, Antonio Suarez aseguró que “la participación en estas elecciones visibilizó el impulso que tiene nuestra organización no sólo por el buen resultado alcanzado, sino por el mensaje que instalamos de que es posible pensar y llevar adelante otra forma de hacer política y de seguir haciendo una Olavarría más justa, feminista y popular”

