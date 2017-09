Cerca de dos mil tandilenses reclamaron por Santiago Maldonado

Bajo el lema “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Terrorismo de Estado nunca más”, distintas organizaciones organizaron una marcha multitudinaria que incluyó además una serie de actividades artísticas en la Plaza Independencia. Desde la Glorieta se marchó por Pinto hacia 9 de Julio, por ésta a Mitre y desde Mitre a Rodríguez para culminar en la Glorieta, donde fue leído un documento.

DOCUMENTO

Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina;

La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;

La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;

Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago;

Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;

Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho;

Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis;

Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad;

La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros;

La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad.

Es importante también manifestarnos frente a la escalada represiva. En el día de ayer en la ciudad de Córdoba, allanaron y secuestraron de materiales de organizaciones sociales, políticas y bibliotecas populares. Junto con la campaña que se lleva delante de demonización y estigmatización de las víctimas y de aquellos/as que reclamamos y nos solidarizamos, vemos que la intención es acallar cualquier reclamo y organización de la sociedad en pos de sus derechos.

Repudiamos, asimismo, la persecución a los y las docentes que trabajan para generar en los alumnos y alumnas reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, formando ciudadanos/as críticos/as, conforme a la legislación vigente.

Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar:

-La inmediata aparición con vida de Santiago;

-Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;

-Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;

-Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos.

-A los medios de información les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y nuestra familia evitando todo tipo de hostigamiento.

NO A LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!

VIVO SE LO LLEVARON – VIVO LO QUEREMOS!

ADHIEREN

Memoria Por La Vida En Democracia, Bloque Concejales Fpv/Pj, Bloque Consejeros Escolares Fpv/Pj, Unidad Ciudadana, Nuevo Encuentro, Descamisados, La Campora, Manifiesto Argentino, Fit-Partido Obrero, Unión Del Pueblo, Pts Fit, Cta, Suteba, Mesa Nacional Ate Lista Verde Y Blanca – Comisión Interna Senaf –, Ate, Verde Y Blanca Tandil, Adunce, Jp.

Mesa Intersindical, Junta Interna Ate, Movimiento Evita Y Jp Evita, Campaña Contra La Violencia Institucional, Radio Y Centro Cultural La Compañía, Movimiento De Participacion Estudiantil (Bondi De Trabajo Social, Centro De Estudiantes De Facultad De Ciencias Humanas, Centro De Estudiantes De Facultad De Arte Y Centro De Estudiantes De Facultad De Ciencias Exactas). Generos, Cooperativa De Software Libre. Equipo De Acompañamiento A Victimas Del Terrorismo De Estado. Movimiento Popular Patria Grande (Trabajadoras Comunitarias De Los Barrios De Villa Aguirre, Villa Gaucho Y Movediza, Movimiento Estudiantil Desde El Pie En La Mella, Agrupacion Docente Evelia Murillo, Corriente Universitaria 12 De Mayo, Casa Violeta).

