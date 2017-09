Alumnos, docentes y obreros se manifiestan frente a Polivalente

Por enésima vez se paralizaron los trabajos en el Centro Polivalente de Arte y la comunidad educativa junto a los 30 obreros de la empresa Server SA realizan en estos momentos una ruidosa protesta, al tiempo que la Cooperadora que preside José Luis Payero alegó razones “burocráticas” del Gobierno Provincial.

“La plata está, falta una firma”, dijo el papá mientras los chicos coparon la intersección de Sarmiento y 4 de Abril.

Asimismo, expresó que 30 familias dependen laboralmente del proyecto edilicio que tiene a su cargo la administración de María Eugenia Vidal.

“La firma dice que la Provincia les debe 6 millones de pesos y no puede hacer frente los gastos, cuando sólo falta el 10 % para terminar”, detelló Payero.

Y agregó que “la obra está stockeada con mucho material y 30 personas trabajando. En la web el Estado dice que la plata está pero no firman, es una cosa de locos”.

El entrevistado destacó que hace “más de 30 años esperamos la obra, estamos muy cerca de terminar, falta el 10 %, es fantástica, pero se para por la burocracia”.

Y recordó que en la historia de Polivalente “hubo de todo, gente que robo la plata, que no controló, un Estado ausente, la obra está en la Unidad Ejecutora Provincial y lo hace con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo,

el dinero de la escuela está, falta la firma, con la asunción del nuevo gobierno cambiaron tres directores de la Unidad de Gestión y no vienen a certificar los avances”, denunció la cooperadora.

Luego desearon que “se solucione pronto” y aclararon que si bien es una “manifestación masiva de obreros” el tránsito “no está cortado, nos hacemos notar sin molestar al otro”, reflejó Payero.

