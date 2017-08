US Open: del Potro venció al español Menéndez y está en tercera ronda

El tandilense superó 6-2, 6-3 y 7-6 a este tenista de 31 años que está fuera del top 100. Además, jugarán Pella y Mayer

Juan Martín del Potro dio otro paso en el US Open tras superar en la segunda ronda al español Adrián Menéndez-Maceiras y ratificar su estreno triunfal ayer ante el suizo Henri Laaksonen.

El tenista tandilense de 28 años barrió en tres sets a su rival del debut y repitió la gesta contra el español de 31 años, que está ubicado en el puesto 148 del ranking y venía de conseguir el primer triunfo de su carrera en un Grand Slam ante el local Patrick Kypson.

El argentino se impuso por 6-2, 6-3 y 7-6 (3) en poco más de dos horas de juego. La Torre de Tandil estuvo acertado con el saque, teniendo en cuenta que se nutrió de 17 aces.

Delpo, que conquistó el título en 2009, pretende superar la marca que lo estancó desde aquel éxito: los cuartos de final. Tras ser campeón, arribó dos veces a esa instancia (2012 y 2016), siendo sus mejores marcas luego de levantar la corona.

Sin embargo, atraviesa un momento de cambios y replanteos en su carrera. Luego de nombrar al argentino Sebastián Prieto como su coach para este certamen, reconoció que está buscando la motivación que perdió y advirtió que no volverá a jugar la Copa Davis.

Su rival en la tercera fase saldrá del vencedor del duelo entre el alemán Dustin Brown y el español Roberto Bautista Agut.

Además de la presentación de Juan Martín, también saltarán al court Guido Pella (contra el belga David Goffin) y Leonardo Mayer (frente al japonés Yuichi Sugita). Estos partidos serán no antes de las 15:30 y 17:30, respectivamente.

