Renuncias del gabinete económico chileno sacuden la gestión de Bachelet

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reemplazó este jueves a los ministros de Hacienda y de Economía, tras un choque público entre la mandataria y sus funcionarios sobre un fallido proyecto minero.

En Hacienda, Rodrigo Valdés fue sustituido por el hasta ahora ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, cuya cartera será ocupada por el hasta ahora subsecretario, Gabriel de la Fuente.

En tanto, en Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes dejó su lugar a Jorge Rodríguez Rossi, un economista demócrata cristiano que presidía el estatal Banco Estado y fue ministro del presidente Ricardo Lagos, hace más de diez años.

“Cada uno de quienes hoy se integran a sus nuevas carteras asumirá desafíos importantes para consolidar el ciclo de cambio que hemos puesto en marcha como gobierno y que presenta importantes exigencias en cuanto a la agenda legislativa que enfrentamos para este año”, dijo Bachelet durante la ceremonia de cambio de gabinete, celebrada en el Palacio de La Moneda.

“Y también para seguir consolidando los estímulos económicos para el emprendimiento y la inversión, así como la alianza público privada que hemos emprendido desde el primer día”, recalcó la jefa de Estado, a poco más de dos meses de las elecciones para designar a su sucesor.

Horas antes, Valdés anunció su renuncia en una conferencia de prensa y explicó que, tras dos años en el cargo, no logró “que todos compartieran” la “convicción” de “avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento”.

El ministro de Hacienda saliente indicó que eso “requiere disciplina y convicción del gobierno, y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables”.

El quiebre entre Bachelet y los flamantes ex funcionarios se produjo durante los últimos días, luego de que la jefa del Estado respaldara la resolución del Comité de Ministros que rechazó, por tres votos contra dos, el proyecto minero Dominga por razones ambientales.

A favor de aprobar el proyecto votaron la ministra de Minería, Aurora Williams, y el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, mientras en contra se manifestaron la ministra de Salud, Carmen Castillo, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y el ministro de Agricultura, Carlos Furche.

En cambio, Céspedes decidió no votar y se retiró antes de que se tomara la decisión porque, argumentó, le fue “imposible poder hacer un análisis en profundidad de todos los antecedentes presentados”.

Valdés, por su parte, críticó la decisión final y opinó que al interior del Comité de Ministros “hay algunos que no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas, y les cuesta a veces tener una compatibilización de eso con otros objetivos que son muy importantes también”.

Bachelet no tardó en dejar claro que no estaba de acuerdo con su entonces ministro de Hacienda.

“Chile necesita que su crecimiento vaya de la mano del cuidado del medio ambiente, y esto es un sello de mi gobierno”, sentenció la mandataria, lo que allanó el camino para los cambios en el gabinete.

El proyecto Dominga pertenecía a la empresa chilena Andes Iron, que había previsto invertir 2.500 millones de dólares en el emprendimiento, que iba a levantarse en la comuna La Higuera, en la región Coquimbo, a unos 530 kilómetros al norte de Santiago.

La iniciativa contemplaba levantar dos minas a cielo abierto para la extracción de unos 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre por año, además de construir un puerto, consignó la agencia de noticias DPA.

El plan preveía generar unos 10.000 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 durante la operación, para la que se calculó una vida útil de 26 años y medio.

Las mayores objeciones al proyecto se vincularon con el impacto sobre la flora y la fauna, en una zona ecológica en la que habita 80 por ciento de la población mundial de pingüinos Humboldt.

El proyecto Dominga ya había sido rechazado en marzo pasado por la mayoría de una comisión integrada por representantes de una docena de organismos técnicos.

Los chilenos irán a las urnas el 19 de noviembre para escoger al sucesor de Bachelet y por primera vez desde la recuperación de la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, concurrirá fracturada la coalición de centroizquierda que gobernó en 1990-2010 y volvió al poder en 2014, con el segundo mandato de Bachelet.

El favorito en las encuestas de intención de voto es el centroderechista Sebastián Piñera, precisamente quien gobernó en 2010-14.

