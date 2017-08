Portera de la Escuela Nº36 dijo que descartaron alimentos porque tenían heces de ratas

Días pasados a través de la red social Facebook se denunció que en la Escuela Nº36 habían tirado alimentos en buen estado y por la misma vía la cocinera del establecimiento hizo el descargo y explicó las razones que determinaron tal medida.

Carina Muñoz, explicó que “hace unos días encontramos heces de laucha, se hizo la denuncia en Bromatologia y ellos vinieron a ponernos el cebo, situación que no nos avergüenza, porque tenemos terrenos con pasto y baldíos alrededor de la escuela”,

Mencionó que por ello “apartamos las bolsas de zanahoria y cebolla porque encontramos dichas heces debajo de la tarima donde dejamos las verduras junto con un cajón de pan rallado donde vimos varias bolsas con agujeros y decidimos apartarlo también”.

Sostuvo más adelante que “limpiamos, baldeamos y el lunes que no había chicos y teníamos más tiempo decidimos revisar las verduras y el pan rallado descartarlo directamente”. “Nosotras no damos comida si sospechamos que no están en óptimas condiciones. Como entre las zanahorias encontramos restos color rosa del cebo, concluimos que por ahí había andado la laucha, sumado a que estaban apartadas desde el viernes y con la humedad de estos días, había gran parte brotada”, explicó Carina Muñoz.

Remarcó que “sacamos todos esto en bolsas de papa y las pusimos en bolsas de consorcio, el pan rallado en parte en bolsa y el resto en una caja que le pegamos un cartel que decía: no llevar sospechamos de mercadería contaminada con cacona de laucha”.

Asimismo dijo que “tenemos 170 chicos los cuales ninguno se queda con hambre ni recibe un plato de comida que no le daríamos a nuestros hijos”.

“Si hay algo que nos enorgullece y nos llena de emoción es que los chicos están contentos, contenidos y de lunes a viernes tienen un desayuno, almuerzo y merienda digno, hecho con responsabilidad y también con mucho amor”, finalizó.

