Macron acusó a Qatar y a Arabia Saudita de financiar al terrorismo

El presidente francés señaló, sin embargo, que su gobierno ya estableció un diálogo “franco” con las potencias del Golfo Pérsico, que incluye la cuestión de la financiación del islamismo radical.

“La prioridad de nuestra política internacional debe ser nuestra seguridad. No podemos tener una política comercial o diplomática que no tenga en cuenta esta seguridad” afirmó Macron en una extensa entrevista publicada este jueves por el semanario Le Point.

En ese sentido, señaló que ha establecido “relaciones de una extrema franqueza con el conjunto de las potencias del Golfo” y ha abordado “la cuestión de la financiación del terrorismo” ya que “Qatar y Arabia Saudita han financiado grupos que no eran los mismos pero que de hecho han contribuido al terrorismo”.

Estas consideraciones del mandatario ratifican las líneas de trabajo en política internacional trazadas el martes pasado durante una reunión con los embajadores franceses en el exterior, donde expresó su voluntad de “hacer de la lucha contra el terrorismo islamista la primera prioridad” de su política diplomática.

Comentarios

Comentarios