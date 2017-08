La procuradora dijo que nunca supo de un “negocio oculto” en la compra de un edificio para el organismo

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, arribó a los tribunales federales de Retiro para ser indagada en una causa que investiga supuestas irregularidades en la compra del edificio para el organismo.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo hoy que nunca supo del “negocio oculto” para cobrar una millonaria comisión en la compra de un edificio para el organismo, hecho por el que están imputados un ex funcionario y su medio hermano, al negar las acusaciones en su contra durante su declaración indagatoria en esa causa.

“Niego los hechos que se me atribuyen, niego que sucedieran como se explica, no sabía que Guillermo Belligni, funcionario de la Procuración, tuviera un hermano; menos que ese hermano o él tuvieran vínculo con la inmobiliaria que licitó el inmueble” comprado sobre la calle Perón para el organismo, sostuvo la funcionaria en su declaración a la que accedió Télam.

Además, ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó aludió a un “negocio oculto” por el que se acusa al ex funcionario Belligni y a su hermano Juan Carlos Thill.

“Esa relación me fue oculta a mí y estimo que al resto de los funcionarios que tramitaron el expediente. No pudo ser detectada por mi porque nada en el expediente de licitación que apruebo indicaba un direccionamiento para beneficiar un oferente”, argumentó.

