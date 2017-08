Caso Traico: el Gobierno municipal recibió a víctimas de múltiples estafas

El secretario de Gobierno comunal, Oscar Teruggi, mantuvo ayer a la mañana un encuentro en la Municipalidad con damnificados por el gitano Daniel Traico, domiciliado en Montevideo al 1.768.

“Le entregamos 50.000 pesos para sacar un auto en cuotas y nunca más, ni el auto ni nada. En ese momento nos dijo que esperemos que teníamos que ir a la Escribanía y nos quedamos sin nada. Nadie hace nada. Vinimos a pedir entrevista al intendente Miguel Lunghi. Nos derivaron a Defensa del Consumidor. Hay denuncias en todos lados, Fiscalía, Comisaría, y pelotean a la gente de arriba para abajo”, señaló una mujer afectada por el imputado.

También detalló que Traico “acumula más de 1.500 denuncias, pero nunca llegan a ningún lado. Los estafadores son los Traico y demetrio, padre e hijos, las familias, son todos iguales. Hay mucha gente que los cubre, policía y Fiscalía. Años hace que le arruinan la vida a la gente y una señora murió de un infarto. Personas amenazadas y lastimadas, generan miedo, hay mucha gente asustada”.

María del Carmen Benitez detalló que fue a comprar un utilitario Partner, mi marido quedó sin trabajo y le entregamos un cheque de su indemnización. La idea es que nosotros entregábamos nuestro vehículo en parte de pago. Nos citó en una Escribanía, nos encontramos en Rodríguez y España, ahí nos dice que quiere probar nuestro auto, lo cual era lógico, y que nosotros vayamos en su auto a la escribanía. El iba atrás de nosotros y cuando llegamos nos dice que bajemos a firmar, entonces salieron ambos rodados a las chapas, con toda la documentación adentro, el cheque y 5.000 pesos”.

Ya en la Escribanía “les contamos que veníamos a hacer unos papeles, y la empleada me respondió que acá no hay nada. Entonces me di cuenta que era un engaño, que ya se lo habían hecho a otra chica. Avisamos a la Policía y en remis fuimos a calle Franklin, la casa de un gitano, y una gitana se desligó de todo. En la Comisaría Tercera radicamos la denuncia. Y la gitana de Franklin denunció por amenazas a mi marido, quisimos ampliar la denuncia el jueves y no nos quisieron tomar. En la primera nos dijeron que vayamos a la Tercera, retornamos el sábado y recién el martes pudimos agregar el número del cheque”.

La entrevistada señaló que “esto va para largo y no vamos a dejar esto así, no quiero que le toque a nadie más. No sé si recuperaremos algo”.

Luego Claudia Aguilera contó su caso: “hace 2 meses, tenía un Gol Trend 2010 habilitado para el taxi, lo quería cambiar y una persona me contactó con Nicolás Traico. Primero la venta era por cheques a 60 y 90 días, luego 30 y 60, más tarde de terceros y no eran de él, me deja un Fiat Duna más viejo, para llevarse mi auto al taller porque tenía algo roto. Vinimos a la Escribanía D´Alessandro a firmar el 08. Firmamos y esperamos 1 hora. Cuando retorno a la Escribanía estaba cerrada, me respondió que la plata la iba a tener, que me quede tranquila. Al otro día prometió que me lo iba a solucionar. Entonces fui a la Comisaría, me tomaron la denuncia por estafa, no por robo, diciéndome ´vos también te vas a meter con los Traico´, como si uno tuviera que saberlo”. Y añadió que “voy todos los días a Fiscalía y supuestamente para estos días deciden si me devuelven el auto. Por Facebook me contacté con otros damnificados, hay mucha gente que le pasó lo mismo. Supuestamente el auto está en Tandil. El auto lo vendió en la ciudad al otro día, pero ese negocio cayó”.

“Queremos que no pase más, yo perdí todo”, explicó Aguilera.

Comentarios

Comentarios