Aumentan los bonos de IOMA para los beneficiarios

Las autoridades de la obra social de los trabajadores públicos de la Provincia de Buenos Aires negociaron un 12% de incremento salarial a partir de septiembre. Los montos se trasladarán a los usuarios en un porcentaje similar

Por un acuerdo paritario logrado entre profesionales de la Agremiación Médica Platense (AMP), los Círculos Médicos de Tandil, San Pedro, Balcarce, Trenque Lauquen, Ensenada y La Plata (Cemibo) y el IOMA, los afiliados de la obra social provincial deberán abonar $81 por una consulta con bono B (estaba $73) y $163 por una consulta con bono C (costaba $141).

Los directivos de la AMP y el Cemibo informaron que, tras varias reuniones con las autoridades del IOMA, lograron un incremento del 12% en los honorarios médicos al mes de septiembre, lo cual se suma al 9% acordado en marzo.

Por su parte, el presidente de la AMP, Martín Pedersoli, manifestó además su conformidad con el avance en la creación de un nuevo nomenclador. “Es superador del actual, que data del siglo pasado y deja afuera la mayoría de las prácticas que los médicos indicamos a nuestros pacientes”, afirmó a diario Hoy. Con esta novedad, agregó, “los afiliados no se verán obligados a realizar extensos y engorrosos trámites de excepción, como ocurre ahora, sino que estarán contemplados en este catálogo y IOMA tendrá la obligatoriedad de su cobertura”.

Por otra parte, Pedersoli dijo que este año también se logró acordar con la obra social que los profesionales de unidades como terapia intensiva, unidad coronaria y neonatología “cobren por prácticas que realizan a diario y que hasta ahora no les eran reconocidas”. “Los profesionales de terapia intensiva son puestos en crisis porque por lo general no son equilibrados en la relación esfuerzo – remuneración, por lo que este acuerdo es histórico para el sector”, argumentó.

IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires, que brinda cobertura a casi 2 millones de beneficiarios, presta servicios a cerca de 300.000 platenses. Esta es la segunda vez que el bono aumenta en lo que va del año. El anterior incremento a los médicos se había trasladado en un porcentaje del 9% a los usuarios en las categorías B y C. Por su parte, el bono A siempre fue gratuito.

Los detalles de la actualización

– Bono A – gratuito

– Bono B

Antes $73

Ahora $81

– Bono C

Antes $141

Ahora $163

– Valores a partir del: 1º de septiembre

– Cantidad de afiliados en la Provincia: 2.000.000

Comentarios

Comentarios