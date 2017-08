Positivo debut de Delpo en el US Open

Juan Martín del Potro regresó con victoria a Flushing Meadows. La Torre de Tandil inició con buen pie su andadura en este US Open, derrotando en sets corridos (6-4, 7-6, 7-6) al suizo Henri Laaksonen en un exigente debut. En segunda ronda, el argentino se cruzará con el español Adrián Menéndez.

Del Potro volvía a la Arthur Ashe, el lugar en el que el año pasado llegaba a cuartos de final y que en 2009 le vio coronarse campeón. Al otro lado de la red, Henri Laaksonen, un jugador alejado en el ranking pero peligroso. A pesar de nunca habr jugado un partido en el cuadro final del major norteamericano, el suizo desplegó un tenis de muchos quilates sobre la central.

El sudamericano tardó en carburar. Todo lo contraio que Laaksonen, que sin nada que perder, desplegó un tenis agresivo desde el inicio. Para bien o para mal, Laaksonen era quien dictaba el ritmo de juego. No obstante, las dobles faltas –hasta cinco en el primer set- lastraron el tenis del suizo. Muy seguro al servicio, Del Potro tuvo cinco bolas de rotura. No fue hasta el noveno juego cuando el de Tandil logró romper el servicio de Laaksonen, para a continuación cerrar el primer set.

Lejos de desanimarse, Laaksonen subió el nivel, jugando con la misma agresividad, pero minimizando los errores. Del Potro hizo lo propio, y el partido subió de nivel. Ambos contendientes se encontraban cómodos al servicio, y las oportunidades de quiebro brindaron por su ausencia. Ante tal panorama, el set parecía condenado a la muerte súbita, y así ocurrió. Allí Del Potro estuvo más acertado y puso aún más distancia en el marcador.

El campeón en 2009 se relajó, y la constancia de Laaksonen tuvo su recompensa con un break inicial en el tercer parcial. Del Potro no tardó en reaccionar y pronto devolvió las tablas al marcador. Aunque las bolas de break aparecieron en ambos lados de la red, la igualdad en el marcador se mantuvo hasta los compases finales. El tercer y definitivo set se definió en un tie break en el que Del Potro tambiién supo manejar la situación.

Sobreviviendo a la ofensiva de Laaksonen -44 winners conectó el suizo- Del Potro cerraba un debut más que correcto por 6-4, 7-6 y 7-6.

