Para Santos, la participación política de las FARC “fortalece las instituciones y la democracia” en en país

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró este miércoles que la participación de las FARC en la política tras haber alcanzado un acuerdo de paz con el gobierno “fortalece la democracia y las instituciones” ya que “es mucho mejor que la guerra que generaba tanto dolor y miseria”. “He celebrado que hayan hecho su primera convención política este fin de semana, de eso se trata: de dejar las armas y que sigan sus ideales políticos, con los que muchos no estamos de acuerdo, pero sí que tengan el derecho a expresarse por las vías democráticas y legales”, aseveró el mandatario colombiano en entrevista con Telám a una semana de la visita que hará el papa Francisco a Colombia con el lema “Demos el primer paso”.

“En la medida en que hagan eso y no vuelvan a la violencia, eso fortalece nuestra democracia e institucionalidad, y bienvenido sea. Esto es mucho mejor que la guerra que generaba tanto dolor y miseria”, aseguró el mandatario, ganador el año pasado del Premio Nobel de la Paz por haber firmado los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto armado de más de 50 años.

En ese marco, consultado sobre la importancia de la llegada del Papa a su país teniendo en cuenta los problema de países vecinos como Venezuela, aseveró que Jorge Bergoglio va a “celebrar que en Colombia se logró a través del diálogo la solución de un conflicto tan difícil de arreglar, tan complejo y que tanto dolor causó”. “Y viene a decir que se puede así. Colombia está saliendo de un conflicto, las armas se están fundiendo para construir monumentos de paz y es una señal para la región y para el mundo. Que se puede superar un conflicto a través de la negociación y no a través de las armas, es un mensaje que el mundo necesita con urgencia”, agregó.

Comentarios

Comentarios