Cristina Kirchner, sobre el resultado de las PASO: “Ese puñado de votos es la democracia misma”

La ex presidenta y precandidata a senadora, Cristina Kirchner encabeza esta tarde el acto de lanzamiento de campaña para las elecciones legislativas de octubre en el estadio Atenas de La Plata.

“Es la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el definitivo”, fueron sus primeras palabras. Durante varios minutos se refirió al festejo por adelantado del Gobierno en las PASO de un triunfo que finalmente no era tal, ya que había ganado la ex presidenta por 20 mil votos.

En el escenario estaban presentes, entre otros, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; su antecesor, Fernando Espinoza el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

“Todo esto es un poco el triunfo de la verdad sobre la mentira, sobre la manipulación. Después de 17 días, recién hoy los argentinos y el mundo se han enterado qué paso en las elecciones PASO del 13 de agosto. Ganó Unidad Ciudadana”, lanzó Cristina y se produjo una ovación en el estadio.

“Ganó Unidad Ciudadana y perdió el Gobierno, que había colocado esta elección como un plescbicito al ajuste económico y social. De cada tres argentinos, 2 votaron a la oposición a ese ajuste, dijeron que no. La suma no es caprichosa, tendenciosa”, sostuvo.

“Todos los del gobierno festejaron y bailaban y agradecían haber ganado las elecciones, mientras tanto un zócalo en la TV decía que UC había obtenido el 30% de los votos y ellos el 37%. El mundo vio esto y los argentinos hoy sentimos que nos quisieron vender gato por liebre. Pero no fue gato, fue liebre. Tuvimos paciencia para enterarnos que en este país federal, en 14 jurisdicciones había perdido el Gobierno”.

Cristina Kirchner: “Nos quisieron vender gato por libre, pero no fue gato, fue liebre”

“Manipulación”

“Me debo en la obligación de hablar de manipulación, no solamente en la información. Descubrimos falsificaciones, modificaciones, presidentes de mesa designados a dedo que eran puestos a dedo, la Gendarmería haciendo de fiscal del Gobierno”, dijo.

Y continuó: “La Gendarmería que está hoy, es la misma que estaba en el 2015. Cambió el que le da las órdenes, porque las fuerzas reciben ordenes. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César”, continuó.

“Primero ganaron, después hubo empate técnico. Las elecciones no se empatan, se pierden, aunque sea por un voto. Después dijeron que por un puñado de votos, 20 mil votos. ¿Saben por cuántos votos ganó Néstor la intendencia de Río Gallegos, donde comenzó su camino? 111 votos”, expresó.

“También por un puñado de votos gobiernan el país. Parece que ganaron por 20 puntos por la manera en que gobiernan. Se decide si el 3er senador de la provincia es Gladys González o Jorge Taiana, ex canciller de la Argentina. Ese puñado es la democracia misma”, añadió.

Santiago Maldonado

La ex presidenta se refirió al caso de Santiago Maldonado, el joven desaparecido hace 30 días en la provincia de Chubut, por el cual desde distintos sectores, entre ellos el kirchnerismos, apuntan contra Gendarmería y el Ministerio de Seguridad Nacional.

“Yo creo que uno de los éxitos de Unidad Ciudadana fue el de instalar la agenda económica. Después pasó el comportamiento electoral del Gobierno con respecto a las elecciones. Después hubo una gran movilización convocada el 22 de agosto por la CGT en donde los que ayer eran buenos ahora son malos, porque plantearon la movilización. El tercer hecho importante, yo creo que el más grave, el más doloroso, es la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, dijo Cristina.

Cristina Kirchner: “Menciono el caso Maldonado con cierta autoridad”

“Cuando menciono este caso, lo digo con cierto grado de autoridad. En febrero de 2017 se cumplieron 10 años de que junto con Jorge Taiana, cuando era canciller de la Argentina, y yo era senadora por la provincia de Buenos Aires, viajamos a París para firmar la convención internacional sobre la desaparición forzada de las cosas. Por esas cosas de la vida, hoy se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzosa. Nuestro compromiso, el de Unidad Ciudadana, no es ocasional ni de discurso, es de convicciones profundas”, añadió.

En el mismo sentido siguió: “Estamos frente a un gobierno con una inaudita concentración de poder, del Estado Nacional, provincial y de la ciudad, al que se le suma todo el poder privado concentrado, mediático, financiero, internacional. Una concentración de poder a la cual la sociedad debe ponerle un limite, no es bueno ni para ellos mismos. Puede ser una de las causas de la desaparición de Santiago Maldonado. Demostrar poder, que cualquiera que proteste lo van a meter preso, palabras de los propios funcionarios del Gobierno”.

Octubre

El acto es un llamado a favor de la unidad junto al peronismo en contra la Casa Rosada bajo el liderazgo de Cristina. Apuntará a los dirigentes, pero también a los votantes del peronismo que eligieron a Florencio Randazzo (Cumplir) y a Sergio Massa (1 País) en las primarias, que podrían aportarle a Cristina una ventaja mayor frente a Cambiemos en octubre.

Luego de conocerse formalmente el resultado del escrutinio definitivo de las PASO, que la dio como ganadora, la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana (UC) se alejó esta tarde de la dinámica de sus últimas presentaciones, donde los protagonistas eran los ciudadanos. Esta vez, el centro será la unidad política y el mensaje central estará dirigido al PJ.

“Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre, pero sin exitismo, el exitismo es mal consejero, es el padre de las derrotas, el triunfalismo no le sirve a nadie, solamente a los que quieren que perdamos. No se equivoquen”, dijo Cristina.

Y llamó a una “campaña ciudadana”. “Podemos. Porque en el podemos no están solamente quien habla y quien acompaña. En el podemos gana el poder ponerle un limite al Gobierno. Están todos, los ciudadanos y ciudadanas. Convocamos a una campaña ciudadana. Simple, pero profunda. A los obreros, empleados de talleres, oficinas, fabricas”.

