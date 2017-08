Auto chocó a camioneta y la incrustó en una despensa

Un violento impacto entre un auto y una camioneta en la esquina de las calles Cabral y De Roxas dejó como saldo una mujer hospitalizada en estado de shock, en tanto que el rodado mayor terminó incrustado en una despensa.

El espectacular accidente ocurrió pasado el mediodía de ayer cuando por razones que deberán establecer las compañías de seguro impactaron una Toyota Hilux dominio AB 443 LH, conducida por Juan Manuel Spikerman, y un Renault 12, color rojo, patente UCQ 082, manejado por Cristina Ugarte.

La 4 x 4 circulaba por Cabral y fue impactada en la parte trasera por el restante vehículo, que iba por De Roxas.

Como consecuencia del fortísimo impacto, la camioneta terminó su marcha dentro de un almacén mientras que el Renault 12 hizo lo propio sobre el paredón del patio de una vivienda particular.

Afortunadamente no se lamentaron víctimas en tanto que una ambulancia del Hospital Municipal “Ramón Santamarina”, trasladó a la señora debido al estado de nerviosismo que le provocó la apremiante situación.

Trabajaron en el lugar miembros de la Policía Local mientras que por las imágenes obtenidas en el lugar resultó milagroso que no se registraran víctimas.

La almacenera de la despensa “Marcelito” realizaba sus tareas laborales de rutina dentro del edificio comercial y estuvo muy cerca de ser alcanzada por la Hilux. Mampostería, mercadería y maderas del comercio quedaron dañadas por el ingreso frontal de la Hilux.

