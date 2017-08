Un nuevo fallo judicial habilitó la candidatura de Carlos Menem

Para el tribunal, las impugnaciones “no son impedimento para su postulación a senador nacional”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

La Cámara Nacional Electoral (CNE), formada por jueces del fuero criminal federal, rechazó las impugnaciones a la candidatura del ex presidente Carlos Menem a renovar su banca de senador por La Rioja, luego de que ese mismo tribunal inhibiera su postulación en días previos a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), informaron hoy fuentes judiciales.

Los jueces federales Eduardo Farah, Martín Irurzun y Jorge Luis Ballestero consideraron que las impugnaciones a la candidatura de Menem, que en un primer momento habían sido aceptadas por la propia CNE, fueron presentadas extemporáneamente.

El tribunal consideró también que la condena que le había dictado la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) al ex presidente por la venta ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador –otro de los argumentos tenidos en cuenta por el anulado fallo de la CNE- no se encuentra firme.

