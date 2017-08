Cristina Kirchner ganó por 0,21% en las PASO de la provincia de Buenos Aires

La ex presidenta encabezará un acto partidario en La Plata, donde se mostrará con candidatos, intendentes y militantes kirchneristas.

A pesar de que los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires estaban previstos para mañana, fuentes oficiales informaron a LA NACION que la candidata a senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner ganó en las PASO por un 0,21% por sobre Esteban Bullrich . Obtuvo el 33,95 por ciento, contra 33,74 por ciento del candidato de Cambiemos.

Los 20.324 votos de diferencia que hay entre ambos candidatos se reflejaron en La Matanza, donde la ex presidenta obtuvo la mayoría. Lejos quedó la noche del 13 de agosto en que Cambiemos se adjudicaba una diferencia de 7000 votos a su favor en esta provincia.

Mañana, Cristina encabezará un acto partidario en La Plata, donde se mostrará acompañada por candidatos, intendentes y militantes kirchneristas. Se mostrará en el Club Atenas, en el centro de La Plata, donde será la única oradora del acto, lo que evidencia la determinación de mutar del “ciudadanismo” a una campaña más recostada en el aparato peronista.

El acto de mañana servirá también, creen en el entorno de Cristina, para infundir esa mística a los dirigentes y militantes que vayan al estadio Atenas. Será un acto para unas 4000 personas, el más grande de la campaña después del que la ex presidenta encabezó el 20 de junio, en la cancha de Arsenal. “No habrá triunfalismo, sí un pedido de reflexión sobre lo que hizo el Gobierno con los votos de todos los bonaerenses”, dijeron en el entorno de la ex presidenta.

