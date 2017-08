Independiente y una gran victoria como visitante

Independiente le ganó ayer por 1 a 0 a El Porvenir de San Clemente de Tuyú en el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Federal B de fútbol.

El único gol del partido fue convertido por Mariano Rodríguez a los 9 minutos de la etapa complementaria.

De esta forma el equipo, único representante de nuestra ciudad en ese torneo sumo tres puntos importantes que le permiten mantenerse en la cima de las posiciones de su grupo con 13 unidades junto a Círculo Deportivo de Otamendi.

SINTESIS

El Porvenir: Arevalo, Arias, Gimenez, Rodriguez, Herrera, Ledesma, Smaldone, Medina, Mansilla, Cáceres, Olushola.

DT: R. Comas

Independiente: Casas, Abalos, Gogna, Disipio, Kruger, Petersen, Baquero, Trasante, Southwell, Rodriguez, Porta.

DT: G. Villar

Gol: 9’ ST Rodriguez (I)

TODOS LOS RESULTADOS

Racing (Bal) 1 – 2 Independiente (SC)

Circulo Dep. (O) 3 – 1 N. De La Riestra

Ferro Roca (LF) 0 -1 Argentinos (VdM)

El Porvenir (SCT) 0 -1 Independiente (T)

El Leon (GM) 1 -1 Kimberley (MdP)

POSICIONES

Independiente (T) 13

Circulo Dep. (O) 13

Independiente (SC) 12

El Porvenir (SCT) 10

Racing (Bal) 10

Kimberley (MdP) 10

N. De La Riestra 7

Argentinos (VdM) 7

Ferro Roca (LF) 6

El León (GM) 6

PROXIMA FECHA: OCTAVA

Leon (GM) VS. Racing (Bal)

Kimberley (MdP) VS. El Porvenir (SCT)

Independiente (T) VS. Ferro Roca (LF)

Argentinos (VdM) VS. Circulo Dep. (O)

N. De La Riestra VS. Independiente (SC)

Foto: Ayelén Gómez Chalín

