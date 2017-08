Comienza hoy una nueva colecta externa de sangre del Hospital Santamarina

Este lunes, miércoles y viernes, se realizará una nueva colecta de sangre y registro de donantes de médula ósea. La propuesta organizada de forma conjunta por el Sistema Integrado de Salud Pública del Municipio, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal Ramón Santamarina y la Asociación entre JANO por Todos y cuenta con el apoyo del grupo No Me Olvides y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).

Bajo el lema “Doná células, pueden dar vida”, las tres jornadas se desarrollarán de 8 a 11 horas, lunes y viernes en el SUM del Hospital de Niños y el miércoles en el SUM de Salud Mental. Durante la primera jornada, habrá un acto de inauguración que contará con la participación de payasos, el músico Gabriel Larre y el Mago Ariel.

La Med. Sandra Fraifer, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, comentó que “más allá de que la Unidad de Hemoterapia está abierta a que quienes quieran acercarse de lunes a viernes de 7,30 a 11, la idea en esta oportunidad es volver a sensibilizar a la población. En este caso son tres jornadas para que la gente se acerque. La importancia de este evento en particular reside en la vinculación intersectorial que nos permite realizar con una organización de renombre regional como lo es Jano y una institución de referencia en toda la Provincia como el CUCAIBA. De esta manera podemos dar respuestas más integradas a toda la comunidad”.

Pueden donar sangre o registrarse como donantes de médula ósea los mayores de 18 años y menores de 65, con más de 50 kilos de peso y que se sientan bien y sanos el momento de la donación.

Quienes se acerquen deben desayunar sin consumir leche, es decir pueden tomar café, mate o té y comer frutas. Deben haber descansado bien y antes de concurrir a donar se recomienda evitar fumar las dos horas previas y dos posteriores de la extracción.

Alejandra Kluga, Presidente de Jano Por Todos explicó que “sigue estando el mito y el miedo de creer que les van a pinchar la espalda cuando se inscriben al registro de donantes de médula ósea, pero ésa es la médula espinal. En este caso, aprovechamos que la gente se va a acercar a donar sangre y se toma una unidad de la misma para de ahí sacar la muestra para el registro”.

AVISO PARA EL CENTRO DE SALUD DE MOVEDIZA

La Dirección de Salud Comunitaria informa a la comunidad que debido a la remodelación y mejoras del centro de salud, durante la semana del lunes 28 de agosto (hoy), al sábado 2 de septiembre, solamente se atenderá la demanda espontánea.

Los turnos establecidos previamente para dicha semana se reprogramarán para semanas sucesivas.

El Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas y el Hospital Ramón Santamarina, también darán respuestas en este tiempo a la demanda de problemas de salud de la comunidad del barrio La Movediza.

En nombre del Sistema Integrado de Salud Pública y en particular del equipo de profesionales del Centro de Salud La Movediza, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Sepan entender que ésta obra traerá beneficios para mejorar la calidad de atención en el barrio.

