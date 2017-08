Denuncian que son una vergüenza los caniles de Bromatología en el PIT

“Es muy interesante que el HCD a través de Adolfo Loreal haya tomado en cuenta lo que veníamos planteando desde COPECOS y han intervenido desde la Comisión de Salud y están desarrollando un protocolo que va a ayudar a que las personas que son testigos de casos de violencia contra animales puedan efectuar las denuncias, esas denuncias efectivamente puedan terminar en una pena que lleve a corregir esta situación de maltrato que hay en muchos casos en Tandil”, expresó el profesional.

Destacó que “las denuncias hoy en día se deben realizar personalmente en Bromatología. Es un poco engorros porque uno tiene que acercarse al lugar, pero es una forma de evitar denuncias por denuncias”.

“El protocolo está a diseñarse, no está acabado, la idea es que los inspectores municipales vayan, constaten la infracción, realicen el acta pertinente y después la eleven al Tribunal de Faltas, al Juzgado de Faltas para que se haga el acto administrativo correspondiente. Serán dos inspectores municipales y en ese sentido Romay mencionó que el universo de denuncias por semana por maltrato de animales ronda las dos o tres, por lo que tener dos inspectores preparados en esta cuestión, creemos que es un gran avance. Si se necesitaran más en el camino veremos, pero hoy por hoy, creemos que dos inspectores es un número más que aceptable”, enumeró.

Aseguró que “si el que ejerce el maltrato contra el animal es el dueño se aplica la ordenanza 7028 y se labra una multa, las multas son bastante graves. También puede aplicarse la ley contra maltrato animal, la Ley 13.246 que contempla penas privativas de la libertad de hasta un año es decir que es pena de suspenso, depende de los casos se hará un trámite u otro.

Respecto del animal, dijo que “es uno de los problemas que tenemos”.

Dijo Romay que “la idea es ir junto a los proteccionistas. Hay muchos casos lo que hacemos los proteccionistas desde COPECOS es ir directamente los proteccionistas explicarle al dueño del animal que como tiene el animal es una situación de maltrato. Se le indica cómo tiene que estar el animal y en la gran mayoría de los casos estas personas aceptan los consejos y cambian la situación del animal. También tenemos un grupo permanente de colaboradoras que están haciendo cuchas ecológicas para estos animales y también regalamos cuchas para estos animales que están a la intemperie. Es un trabajo que se realiza desde el Voluntariado mismo”.

PROBLEMAS

“El gran problema que tiene el municipio de Tandil es una falta de política clara con los animales que están en situación de calle. Estos animales son un problema para toda la sociedad, porque digo que son un problema para toda la sociedad. Los proteccionistas no queremos que ese animal esté en la calle, porque sufre frío, es agredido, no tiene control veterinario”, sostuvo el profesional.

Explicó que “el promedio de vida de un animal en situación de calles es de 5 o 6, años cuando sabemos que un animal en una casa vive 10 o 12 años, ahí es una muestra del maltrato constante que sufre ese animal. Para la gente que no quiere los animales hay un problema de sanidad, porque rompan las bolsas de residuos, ensucian, corren motos. Ni de un lado ni de otro queremos los perros en la calle”.

“Para sacar los perros de la calle lo que necesitamos es tener una política clara y estratégica en este tema. Hoy por hoy tenemos un canil municipal, un predio de Bromatología en el Parque Industrial que es una verdadera vergüenza, es un predio que tiene más de treinta años, absolutamente chico, que tiene una capacidad para 20 animales, es un predio para tener animales en observación por el término de 10 días. Hubo un proyecto de un nuevo predio de Bromatología que fue presentado por el intendente Lunghi en la Casa de la Cultura en el mes de abril en el marco del mes de protección y lucha contra el maltrato animal, en la cual quedamos únicamente en la presentación”, aseveró.

Para Romay “ese predio es fundamental que lo desarrollemos estamos hablando de un predio con caniles acordes, realmente bien diseñados, 40 caniles y donde la idea es desde COPECOS hacer un protocolo de sanidad para que esos animales y las personas que trabajan con los animales estén en correcto estado. Cambia eso, no; qué cambia ?, una política de adopción de esos animales. Nadie tiene idea de los animales que están en Bromatología. Se enteran por las redes sociales y quieren ir a buscar a un perro que hace cuatro años está en un canil de dos por dos. Vas a las tres de la tarde y ya está cerrado, los fines de semana está cerrado, hay que ir a la mañana. Tenés que ir a ver el perro, volver a Bromatología en calle Colón con la autorización y volver al Parque Industrial a retirar el perro”.

“En Córdoba hay el municipio de Alta Gracia condona tasas municipales para aquellos contribuyentes que saquen perros del predio de Bromatología. Acá no se da ningún incentivo. Yo no digo una cuestión impositiva porque surge un problema con el Tribunal de Cuentas, pero buscar algo para incentivar a la gente para que vaya y saque esos animales del predio de Bromatología”, sintetizó.

AGRUPACIONES

Respecto de las agrupaciones que trabajaban con Bromatología y colaboraban para ir al Parque Industrial y sacar a los animales que están encerrados, expresó “este trabajo que se está haciendo en Bromatología, es un trabajo contratado directamente desde COPECOS. COPECOS es una comisión de entidades creada a través de las ordenanza 7028 donde están las distintas proteccionistas, el Colegio de Veterinarios, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Municipio y el Concejo Deliberante”.

“Tenemos un fondo propio y parte de ese fondo lo destinamos a contratar a profesionales para que hagan el trabajo de adiestrar y pasear, porque más allá de los perros normales que tenemos, hay algunos perros peligrosos que para poder darlos en adopción, primero tenemos que socializarlos, entonces están haciendo ese trabajo con los animales. Ese trabajo no se había hecho nunca y es un adelanto enorme para el estado del predio y el estado de los animales”, aseguró el representante de COPECOS.

Aseguró que “después la relación que tenemos proteccionistas con Municipio es una relación tirante. Desde que yo integro COOPECOS, que soy el coordinador y tengo que agradecer de vuelta a Adolfo Loreal que es una de las personas que más colabora en lo que es el HCD, apostamos al trabajo conjunto. Creemos que esta es una problemática que la pelea entre municipio y proteccionistas no beneficia a nadie, únicamente perjudica a los animales, por lo cual si bien podemos algunos chisporroteos, o cambios de opinión, voy a apostar siempre al trabajo conjunto con el municipio”.

Al ser consultado porque era tirante la relación explicó “el último caso es chiquilín y ofende a la inteligencia mínima de las personas, el hecho que pasó no hace mucho que se murió un perro en el predio de Bromatología porque otro se escapó, abrió el canil, los dos perros se escaparon de un canil que no se podían escapar, ahí hay una negliencia. Se pelearon, para colmo dos perros peligrosos, dos Pitbull. Vino la persona que los cuida, con el riesgo que esa persona sea lastimada, los separaron, los metieron cada uno a su canil. No fueron asistidos veterinariamente porque eso fue un domingo y el lunes apareció uno muerto”.

“A la negligencia que se escaparon, se le sumó la negligencia de que no lo asistieron. La verdad es que no tenés que quejarte. Frente a eso cuando las proteccionistas se quejan con justa razón, el director de Bromatología, Omar Olivera hace una puesta en escena, una conferencia de prensa con todo su personal, absolutamente ridículo, mostrando la foto del nene lastimado por el perro de Bromatología, con un cinismo increíble, porque que tiene que ver el nene lastimado con que se haya matado un perro que vos tenías que cuidar, algo impresentable. Frente a esa situación no me pidas a mí que ponga cara de galletitas Sonrisa y siga para adelante. Yo tengo que decir las cosas como son, porque COPECOS es una comisión de control. Si no te gusta que te controlen tenés un problema, porque no tenés que estar en la función pública. Es algo que tenemos que entender todos como ciudadanos”, destacó sobre el control a los funcionarios.

“Nosotros tenemos el derecho de controlar a la función pública y de colaborar, porque nosotros no queremos solo controlar, porque creemos que esa es la forma de mejorar la situación de los animales de Tandil. Si alguien se ofende por esto, pido disculpas, pero es la labor que tenemos desde la comisión. Las proteccionistas también tienen perros Mariana Jara de Mascotandil, Gladys Spikerman, entre ellas tienen más de cien perros, se hacen cargo del alimento, los animales tienen un costo altísimo y que vean esa forma también como otra alternativa de adopción”, finalizó.

Comentarios

Comentarios