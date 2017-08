Crecen las demandas en los comedores barriales

Como lo habían anticipado desde el Suteba, alertando sobre el crecimiento de las demandas de cupos para recibir comida en las escuelas y meriendas, en los comedores barriales el panorama no es diferente y una muestra de ello es lo que ocurre con “Granito de Mostaza” que funciona en Suárez García 1953 en el barrio La Movediza

En diálogo con AM1560, Virginia la impulsora de la iniciativa indicó que el comedor ha crecido en cuanto a la atención a chicos y el número de asistentes también se sigue incrementando.

Detalló que “primeramente arrancó hace más de un año como merienda reforzada. Se cantaba y se estudiaba la palabra de Dios y los chicos venían solamente los sábados a la tarde. Cuando vi que la situación apremiaba comencé a la mañana con almuerzos y agregué un día más”.

“Ya llevamos cinco o seis meses, pero Dios es tan grande y maravilloso que tocó corazones y pudimos hacer más, una buena comida el sábado para ayudar sábado y domingo que queda muy desprotegido. Se van agregando chicos y ya tenemos 18 chiquitos, desde dos años hasta 13 catorce años. Estoy agradecida con un montón de gente que Dios ha tocado su corazón. Vienen somos cristianos, oramos, aprendemos y luego almorzamos”, enumeró la mujer de enorme corazón.

Seguidamente contó que “después hay merienda reforzada con pizzas, postres, golosinas, todo le agradecemos a un un grupo de personas y también a Dalessandro y Escudero. Los chicos conocieron Buenos Aires, no sabían lo que era salir. Fuimos a espectáculos, recibieron mochilas, spinners es un juguete. Agradecida con Dios por Gracia y Misericordia”.

Mencionó que “hay varias colaboradoras ad honorem. Es sumar voluntades para ayudar en este momento de crisis. También festejaron el día del Niño. Hubo un regalo sorpresa”.

Sostuvo que además de alimentos se necesita ropa usada en buenas condiciones porque “estamos en calle de tierra y dejan su ropa nueva para salir. También precisamos calzados, mantas para los niños para abrigar a los niños porque la leña está cara”.

Quienes deseen sumar su grano de arena pueden concurrir a Suárez García 1953 o comunicarse al celular 154 64-7878. También se reciben donaciones en la sede de AMEMT

“La gente agradecida del comedor vino a expresar lo que tiene en el corazón, no

Estamos por levantar salón de 8×4 de planchones que pueda donar usado o nuevo será bien recibido”, enumeró la mujer.

Al ser consultada sobre si reciben colaboración oficial dijo que no “golpeamos puertas. Fue iniciado como merienda lo solventábamos entre nosotros, pero va creciendo la cantidad de chicos. A medida que se va expandiendo atendemos lunes y miércoles porque trabajo y a las 18.30 los mando a la casa. Se acrecienta la necesidad de compartir el alimento y aprender. De 10 a 16, pueden traer lo que sientan en el corazón y que vean que todo es transparente”, finalizó.

Recuadro

PEDIDO DE RED SOLIDARIA

Desde Red Solidaria Tandil se hizo un resumen de las actividades llevadas a cabo en las últimas jornadas para asistir a diferentes familias que tienen dificultades y destacaron que “hoy fue un día de sol solidario. Una historia de pura ternura solidaria es la de Lorenza, una mamá de cinco hijitos, que con la red venimos acompañando con el Proyecto de Padrinos Solidarios desde hace un año y medio, así con mucha ayuda pudo aprender un oficio, la costura.

En el día a día puede defenderse economicamente gracias a su empuje y a que hay una red que la acompaña. Ella también preparó con su esfuerzo y nos donó su bolsita solidaria”.

“Un hermoso hábito que estamos pudiendo difundir; este de pensar en el OTRO aún cuando lo cotidiano nos es difícil… Ella es un ejemplo de alegría que confirma que si se recibe se puede dar. También seguimos recibiendo bolsitas solidarias que agradecemos a Lorena, Florencia y Elsa. Hemos llevado mercadería y pañales a Vanesa de calle Nigro. Hemos podido llevarle mucha ropita a Rodrigo , el bebito que está mejorando en el hospital que le agradecemos a Sabrina, María Laura y Valeria que nos dieron también más ropita que le llevamos a Naiara y Melody. Gracias a un nuevo padrinos que nos está ayudando”, destacaron.

Tenemos pedidos: calzado de hombre 42; calzado para varón 23, 37 y para nena 19/20, y 27. Otros pedidos sábanas y toallas. Varios son los mensajes de necesidad de pañales tamaño G y XG en su mayoría. Y para dos familias es necesario encontrar puertas de exterior, las que tienen esas familias están totalmente desarmadas porque son de madera muy vencida. Sigamos trabajando y soñando juntos.

Comentarios

Comentarios