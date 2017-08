El HCD pidió al Estado la aparición con vida de Santiago Maldonado

El concejal y candidato por Unidad Ciudadana expresó la posición de su espacio en relación a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y reclamó que “todos los poderes del Estado” arbitren los mecanismos necesarios para dar con el paradero del joven desaparecido.

Rogelio Iparraguirre se expresó en la sesión de ayer en el Honorable Concejo Deliberante para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El joven que acompañaba los reclamos de la comunidad Mapuche en la provincia de Chubut lleva desaparecido 24 días luego de participar en una manifestación que fuera reprimida por fuerzas de la Gendarmería Nacional.

En la sesión el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad un proyecto de resolución en el que se le solicita a “los poderes del Estado que extremen todas las medidas necesarias tendientes a la aparición con vida de Santiago Maldonado”.

Iparraguirre destacó la importancia que el pleno del cuerpo deliberativo se expresara sobre el tema porque “nosotros somos uno de los poderes del Estado, en este caso municipal, y tenemos la obligación y el compromiso institucional de expresar nuestra posición en un caso de tamaña gravedad”.

“Cómo uno de los poderes del estado debemos tener la capacidad de no permanecer impávidos ante la desaparición de un ser humano. No permanecer impávidos es una obligación como ciudadanos que trasciende ampliamente los marcos de nuestros encuadramientos político partidarios, trasciende el hecho mismo de que hayamos sido electos concejales por el voto popular” indicó Iparraguirre y agregó que “como representantes del pueblo de Tandil, entiendo que expresamos – o debiéramos expresar – a la totalidad de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se encuentran representados, precisamente, en estas 20 bancas”

“No podemos los argentinos, independientemente de nuestras coyunturas políticas, económicas y sociales, de los momentos de natural tensión y disputa que existen en las fuerzas políticas y el sistema democrático permanecer inconmovibles” sostuvo el candidato a concejal por Unidad Ciudadana.

Asimismo Iparraguirre dijo “a título personal y con absoluta sinceridad” que abrigaba “la esperanza de que exista la posibilidad de que no hayan sido las fuerzas de seguridad del Estado quienes hayan tenido la responsabilidad directa o indirecta en la desaparición de Santiago Maldonado” y agregó que “lo digo con absoluta sinceridad porque como actor político, como concejal, uno tiene una serie de opiniones sobre el poder judicial y el gobierno de turno pero elijo usar hoy la palabra en esta banca dejando de lado lo que son mis mayores sospechas personales. Como decía, abrigando la posibilidad de que el poder judicial haga su trabajo como debe y es su responsabilidad hacerlo; y que el resto de los poderes del Estado acompañen y pongan a disposición todos los recursos necesarios para la aparición con vida del joven Maldonado”

“El Estado tiene una responsabilidad frente a todos nosotros y por eso celebro que la declaración sea exigir a todos los poderes del Estado por la aparición con vida y no sólo al podes judicial que es uno de los tres poderes del Estado. Porque tenga o no responsabilidad en la desaparición, es obligación del Estado garantizar que la persona aparezca con vida” reafirmó el edil quien concluyó su alocución advirtiendo “flaco favor le haría al debate” si el contribuyera expresando sus opiniones personales y finalizó leyendo la carta y el pedido de los familiares de Santiago Maldonado.

