Dos encapuchados asaltaron una despensa y maniataron a la empleada

Dos sujetos encapuchados perpetraron un robo calificado ayer a las 17.30 en Ugarte al 1.800 en el comercio “Don Pedro” y dejaron inmovilizada a la empleada. La mujer fue liberada por una clienta que concurrió al comercio a realizar una compra.

Ayer a la tarde se produjo un violento asalto en la despensa “Don Pedro” de Ugarte 1.850 cuando dos sujetos encapuchados sorprendieron a la empleada del local a la que maniataron y dejaron detrás del mostrador, para llevarse el dinero de la recaudación, cigarrillos y una suma no precisada de dinero que el propietario del comercio, Pedro Capelluti guardaba en un determinado lugar de la casa.

El damnificado fue informado del hecho a las 17.34 por la vecina que vive enfrente del comercio y los ladrones escaparon por un paredón para ganar la calle.

El hecho se produjo a las 17.20 en momentos que la empleada quedó sola en el comercio, pues la esposa de Capellutti salió para realizar una dilgencia, por lo que se presume que estaban esperando el momento propicio para dar el golpe.

Detalló el comerciante que los delincuentes, que actuaron encapuchados, no provocaron ningún desorden en el inmueble y fueron directamente donde el damnificado tenía una suma de dinero destinada a afrontar compromisos comerciales, aunque no precisó la cantidad exacta del monto que le sustrajeron.

