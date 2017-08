Dictan la quiebra con inhibición de bienes al escribano Marcelo Cifuentes

El Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil declaró la quiebra del ex presidente de Santamarina, dirigente político y reconocido escribano Marcelo Cifuentes.

Según pudo conocer LA VOZ, el magistrado Francisco Blanc, también dictó la “inhibición general de bienes” del notario.

La decisión contra el ex candidato a intendente se enmarca en la causa caratulada “Bedascarrasbure Héctor Omar contra Cifuentes Marcelo Saúl”.

Paralelamente, el juez notificó al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires sobre la quiebra que pesa sobre el notario tandilense.

Cabe recalcar que el expediente no se vincula con la causa que se sigue en su contra en el fuero penal, Fiscalía de Gustavo Morey, donde una mujer denunció “defraudación con cheques y retención indebida de fondos”.

