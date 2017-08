El municipio y la Asociación de motociclismo trabajan para la concreción de una pista de motocross y enduro

Ayer por la mañana el intendente Miguel Lunghi y el presidente de la Asociación de Motociclismo Tandilense, Gustavo Sosa, firmaron el convenio de comodato por un predio de 15 hectáreas, en el que la institución proyecta la construcción de una pista de motocross y enduro.

Del encuentro también participaron el Jefe de Gabinete, Mario Civalleri, el Secretario de Gobierno, Oscar Teruggi, el subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri, el presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, Matías Civale, y miembros de la asociación.

El convenio establece el comodato de 15 hectáreas de la cantera municipal por el plazo de cinco años, con posibilidad de realizar futuras prorrogas, para que la institución pueda desarrollar actividades deportivas (Motocross/SuperEnduro/Enduro) y sociales con fines benéficos.

El intendente Lunghi destacó el compromiso y esfuerzo demostrado por los integrantes de la Asociación durante este tiempo y aseguró que “siempre tratamos de acompañar a las instituciones de la ciudad y apoyarlos en los diferentes proyectos que tienen. Trabajando en conjunto se han logrado cosas importantes y estoy seguro que en este caso será lo mismo”.

Por su parte, Mario Civalleri, detalló que “hace unos dos años los integrantes de la asociación se acercaron a nosotros y nos plantearon la necesidad de contar con una pista en la ciudad. Desde ese momento se comenzaron a analizar diferentes opciones y finalmente llegamos a la firma del comodato. Es un paso muy importante, ahora tienen por delante el desafío de construir la pista y equipar el predio, una tarea que no será sencilla pero que seguro lograrán, porque vienen trabajando con mucho compromiso y pasión. En la medida de las posibilidades trataremos de seguir acompañándolos”.

Gustavo Sosa, presidente de la Asociación de Motociclismo Tandilense, señaló que “somos parte de una nueva asociación que se generó ante la necesidad de contar con un circuito en Tandil, donde tenemos muy buenos pilotos pero que no tienen donde entrenar. Eso fue hace dos años y medio, desde ese momento empezamos las gestiones con el Municipio y finalmente logramos firmar el comodato por 15 hectáreas de la cantera municipal”.

“En ese predio haremos un circuito de motocross. Hay una serie de medidas y dimensiones en longitud, ancho y en cuanto a seguridad de pilotos y público que se deben cumplir para que la pista pueda ser utilizada para un campeonato nacional o internacional porque tienen las mismas exigencias. Ese es el objetivo tener en Tandil una pista de características internacionales. Después de dos años y medio tener el lugar, que es lo más caro de todo, y el apoyo del Municipio que también es muy importante es un gran paso. Hoy hemos logrado el premio de todo este tiempo de trabajo en silencio y con mucho esfuerzo. Ahora empieza la parte más difícil pero la más linda, porque se ven los resultados”, agregó.

Finalmente explicó que “Lo primero que vamos a realizar es la delimitación del predio con alambrado y después recién comenzarían las obras del circuito. Para eso no tenemos plazos, es algo que va ligado de la parte económica, somos una asociación civil con ingresos de las cuotas sociales, hoy tenemos 80 socios y apuntamos a llegar a los 200. Más allá de eso tenemos pensado hacer otras actividades y el 18 de noviembre haremos la última fecha del campeonato provincial de súper enduro. Esa carrera la haremos en un predio que tenemos alquilado hasta fin de año y donde ya hicimos una carrera”.

Comentarios

Comentarios