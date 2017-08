Reclamaron Alejandra Bustos y Daniela Guzmán, madres de los Agustines, las víctimas del cruento episodio ocurrido el 9 de enero del año en curso. Una vez más la comunidad apoyó el reclamo de justicia para los pibes, camino a los ocho meses de ocurrido el hecho.

Un miércoles más, una ronda más, en este caso la trigésima tercera desde que un grupo de vecinos junto a familiares decidió salir a la calle y reclamar justicia para las muertes de Agustín Bustos y Agustín Rodríguez. Ayer fue con la presencia de Daniela Guzmán, mamá de Agustín Rodríguez fallecido recientemente y elevando a dos, las víctimas de aquel horrendo hecho ocurrido el 9 de enero.

En dialogo con los medios, Daniela y Alejandra ante la consulta hicieron mención a la entrevista reciente llevada a cabo en los estudios de Crónica TV resaltando que el objetivo de la misma fue que se conociese a nivel nacional, “que no hay justicia” para sus hijos. Asimismo manifestaron que la pericia de gendarmería con la reconstrucción del hecho, se conocerán los resultados dentro de aproximadamente 30 días, y que sus respectivos asesores letrados están trabajando en la causa y en cuanto a la ayuda que pueda venir desde el Estado manifestaron “del estado esperamos que nos ayuden a encontrar a los asesinos, queremos justicia, siete meses y no se sabe nada” enfatizó Alejandra Bustos y por su parte Daniela Guzmán se comprometió a acompañar de ahora en más todos los reclamos que se lleven a cabo “voy a seguir luchando y que Dios me de las fuerzas para seguir juntas como estábamos antes de ir a Bahía Blanca” afirmó.

Minutos después la marcha se inicio en la Plaza Mayor, prosiguió por Alsina-Libertad hasta la sede de la Fiscalia que se hallaba custodiada por efectivos del grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental). Posteriormente la marcha enfiló por Avda. Zabalza hasta llegar a su intersección con Belgrano deteniéndose unos breves minutos frente a la Comisaría continuando su derrotero por Avda. Alsina nuevamente hasta llegar al monumento al Bicentenario, lugar donde habitualmente se hace un alto para deliberar antes de dar por concluida la ronda.

Precisamente ahí dialogamos con Claudia Pavón, integrante del grupo de los miércoles, quien entre otros conceptos sostuvo que la gente se va sumando y acompañando las marchas, hecho que atribuyó al lamentable deceso de Agustín Bustos, donde estaba depositada la confianza que podría salvar su vida algo que finalmente no ocurrió “eso pegó mucho en la gente y también que las mamás hayan podido llegar hasta medios televisivo y radiales de la Capital Federal” dijo y en nombre del grupo agradeció el apoyo de la comunidad “sin la gente y sin salir a la calle no vamos a tener respuestas porque vamos caminos a los ocho meses y esto está todo tapado. No entendemos porque no se sabe nada, porque quieren cambiar la carátula, porque mezclaron los tantos. Queremos justicia, queremos a los culpables presos sea quien sea” afirmó la vecina. Asimismo adelantó que se está programando la colocación de una cruz con el nombre de Agustín Rodríguez en el mismo sitio donde yace la de su compañero, Agustín Bustos, hecho que se llevaría a cabo para el próximo aniversario.

Poco después el grupo estuvo deliberando y analizando posibles medios para recaudar fondos para pagar la pericia de un médico forense, dado que esta actividad se cotiza a valores importantes y lejos de estar al alcance de los bolsillos de quienes todos los miércoles vienen apoyando y acompañando a las familias en el reclamo de justicia. La pericia que podría incluir la exhumación de los cuerpos, busca tener la opinión de un profesional independiente que de su veredicto respecto a si el hecho tiene aristas que confirmen si fue un homicidio o coincide con la opinión de los forenses oficiales que se inclinan, por un accidente.

