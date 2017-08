Completan la segunda fecha de la URD

Con la disputa de casi todos los partidos, hoy se cumplirá con la segunda fecha de la segunda fase del torneo organizado por la Unión Regional Deportiva.

Habrá cotejos tanto de la zona campeonato como del repechaje tanto de la zona A como de la B.

SEGUNDA FECHA

HOY

Cancha de Atlético Ayacucho

15.30 Atlético Ayacucho vs. Loma Negra

Cancha de Excursionistas

15.30 Unicén vs. Excursionistas

Cancha de Gimnasia

15.30 Gimnasia y Esgrima vs. Santamarina

REPECHAJE

ZONA A

Estadio Municipal de Ayacucho

15.30 Sarmiento vs. Villa Aguirre

Cancha de La Movediza

Grupo Universitario vs. Argentino

Cancha de San Lorenzo

15.30 Juventud Agraria vs. Botafogo

Cancha de Ferroviarios

15.30 Alumni vs. Def. Ayacucho

ZONA B

Estadio Agustín Francisco Berroeta

16 Unión y Progreso vs. San José

Estadio Gastón Lafón

15.30 Juarense vs. Dep. Tandil

Estadio Dámaso Latasa

15.30 Ferrocarril Sud vs. San Lorenzo

PARA SEGUIR POR RADIO

Desde las 14 por FM 95.1 Nativa, “Los Dueños de la Pelota”, transmitirá el partido entre Unión y Progreso vs San José; mientras tanto por FM Nitro 96.3 siguiendo la campaña de Gimnasia “Lobo Pasión y Rock” transmitirá Gimnasia vs Santamarina. Por AM 1180 se transmitirá Atlético Ayacucho vs Loma Negra.

