Causa Hotesur: el juez Ercolini citó a indagatoria a Cristina Kirchner

El juez federal Ercolini llamó a declarar a la ex presidenta. También citó a Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otros 20 imputados.

El juez federal Julián Ercolini citó hoy a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, a su detenido contador Víctor Manzanares y al también preso Lázaro Báez en la causa que investiga un multimillonario lavado de dinero proveniente de pago de sobornos, a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la familia presidencial.

Las declaraciones de un total de 24 acusados comenzarán el 5 de octubre con la apoderada de la firma “Kank y Costilla” del grupo Austral Construcciones, María Alejandra Jaimeson, y terminarán el 20 de diciembre con el escribano de Báez, Ricardo Albornoz, según la resolución del magistrado.

Las indagatorias comenzarán antes de las elecciones de octubre próximo pero la ex Presidenta está citada para después: el 9 de noviembre a las 10 en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro. Para el 13 a la misma hora se convocó a Máximo Kirchner y para el 15 del mismo mes a Florencia, los dos hijos de la ex Presidenta y actual candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana.

