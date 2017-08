Trastornos y quejas contra la Usina por otro gran apagón barrial

En la tarde noche de ayer un corte de luz no programado dejó sin servicio a los barrios de La Movediza, Maggiori, El Tropezón, Cerro Leones y Base Aérea, interrupción que despertó quejas e insultos de los usuarios afectados.

Todo se desencadenó pasadas las 19 cuando en forma imprevista la oscuridad se apoderó de ese sector periférico de Tandil, generando preocupación por los artefactos eléctricos y la inseguridad que de por sí reina en los barrios.

Pronto los llamados y mensajes por redes sociales empezaron a cobrar estado público. La versión oficial de la Usina Popular y Municipal adjudicó el apagón a que “una pala de la empresa que está haciendo las cloacas en la zona engachó un puente de media tensión y provocó el siniestro”.

Aunque en un primer momento la empresa mixta había reportado una “rotura de puentes de MT (media tensión) en Almafuerte y Alighieri. Quedará sin luz ese sector y en minutos se normalizará el resto”.

La caída del alimentador 112 no sólo dejó sin luz a la gente, sino que la energía, transcurrida casi una hora, retornaba en cuenta gotas, a medias, con focos que se prendían tenuemente y artefactos eléctricos con serio riesgo de daño.

Los comentarios en Facebook no tardaron en llegar: “Que desastre! El corte nuestro de cada semana. Ojalá invirtieran en mejorar el servicio, que por si no lo sabían, es pésimo. Tandil, lugar soñado, y recientemente, hospitalario, cuando hay”, señaló una vecina.

Cuando la Usina le respondió que se trataba de una pala, la mujer señaló que “entiendo. Esta vez fue la pala. La anterior, un transformador. La anterior de la anterior, la lluvia. Y así estamos. Igual, gracias por responder”.

Otra señora explicó que “en algunas casas de La Movediza hace rato volvió la luz. Luego se cortó el agua. Ahora ni luz ni agua. Un desastre total”.

Los responsables de la distribuidora de energía seguían explicando que “tenemos un fase menos en la zona y aún no podemos encontrar el origen de esa falla”.

Los minutos pasaban y otra usuaria se preguntaba: “¿qué pasa con la luz? Hace más de 2 horas que se cortó”.

Y las explicaciones de la Usina siguieron sucediéndose por Facebook: “una pala de la empresa que está haciendo las cloacas en la zona nos dañó una línea de media tensión. Eso hizo que la zona entrara en cortocircuito. En estos momentos estamos tratando de detectar la falla”.

Luego un vecino de la zona afectada trató de ponerle humor a una situación preocupante: “una puteada y a los minutos vuelve la luz. Gracias la p… madre que los parió”.

Lo cierto es que el corte de ayer se suma a los programados que todas las semanas se prolongan de 8 a 11, por tareas de mantenimiento, como el que tendrá lugar mañana.

Comentarios

Comentarios