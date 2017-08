El sub 15 viaja hasta Olavarría para realizar su primer amistoso

Esta noche, a partir de las 19 en Olavarría, el sub 15 de Tandil afrontará su primer partido amistoso frente a su similar olavarriense. El mismo servirá como preparación de cara a su debut en el torneo de la categoría, previsto para el 9 de septiembre.

El plantel que dirige Daniel Bertoya fue citado para esta tarde, a las 15.30 en las instalaciones del estadio San Martín. Desde ese lugar, luego de tomar un yogurt con cereales, emprenderán el viaje hasta la ciudad del cemento.

El cotejo arrancará a las 19 en cancha de El Fortín. Una vez culminado el encuentro, la delegación tandilense se trasladará hasta la sede del club Ferro de la localidad vecina para cenar y posteriormente regresar a nuestra ciudad.

Por otro lado, se encuentran trabajando intensamente para poder concretar un amistoso ante el seleccionado de Azul. El mismo sería la próxima semana en nuestra ciudad, en día y cancha a confirmar.

Con respecto a este compromiso, el entrenador Daniel Bertoya comentó que “la idea es viajar con todos los jugadores ya que vamos a hacer tres partidos, de entre 35 y 40 minutos cada uno. Solo voy a llevar tres arqueros, el resto viajan todos. Queremos seguir viendo a todos los chicos y estos partidos son ideales para eso”.

PRUEBA FISICA

El cuerpo técnico del seleccionado Sub 15 de nuestra ciudad, junto al nutricionista Gerardo Iriarte, están llevando adelante, al igual que el año pasado, distintos test físicos con los jugadores del selectivo, a los fines de que cada uno de los chicos tenga un control que lo lleve a mejorar su rendimiento en el deporte

Consultado sobre el trabajo que se está realizando, Gerardo Iriarte señaló que “el estudio que estoy haciendo es control en peso, talla, tipo de contextura, cantidad de grasa, de músculo. Haremos un informe de cada uno de los chicos con la recomendación pertinente sobre el tipo de alimentación que deben ingerir”.

Sobre como encontró en líneas generales al plantel, el nutricionista destacó que “la verdad que en líneas generales los chicos están con una buena composición física, es decir una buena proporción entre masa muscular y grasa. A simple vista me da la sensación que los chicos de este año del sub 15, tienen una mejor composición física que los chicos del año pasado donde también hice este tipo de evaluación”.

