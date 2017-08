Del Potro tendrá entrenador en el US Open: el ex doblista Sebastián Prieto

Sin coach estable desde julio de 2015, el tandilense sumó al ex doblista a su equipo, pero sólo en forma momentánea para el último Grand Slam de la temporada

Juan Martín del Potro, que no cuenta con un entrenador estable desde que en julio de 2015 rompió el vínculo con Franco Davin, estará acompañado durante el próximo US Open por Sebastián Prieto, ex número 22 del mundo en dobles (en 2006) y ex coach, entre otros tenistas, de Juan Mónaco y Diego Schwartzman. El compromiso de Prieto con Del Potro será, en principio, transitorio, sólo por el último Grand Slam del año.

El tandilense se entrenó esta mañana en el nuevo estadio Louis Armstrong del Billie Jean King National Tennis Center, con el croata Marin Cilic como adversario. Y estuvo acompañado por el kinesiólogo Diego Rodríguez, el mismo que lo ayuda desde comienzos de 2016, y por Piper Prieto, que también se encuentra en Nueva York por su función de entrenador de Guido Andreozzi, que participa de la clasificación.

Luego de despedirse en la segunda rueda de Wimbledon, Del Potro dijo tener “apalabrado” a un entrenador para la gira sobre el cemento norteamericano, pero actuó en Washington, Montreal y Cincinnati sin coach. Recién en el US Open, su torneo favorito, decidió tener una solución momentánea con Prieto.

Desde que en febrero de 2016 retornó el tenis luego de haber estado muy cerca del retiro por las cirugías en la muñeca izquierda, Del Potro estuvo ayudado sólo en algunos torneos por el capitán del equipo nacional de Copa Davis, Daniel Orsanic, y por Santiago Quirno, capitán del equipo del Tenis Club Argentino, el club de Palermo donde el campeón del US Open 2009 acostumbra entrenarse.

