Apareció en Pilar Rodrigo Kuyumchoglu, el chico de 14 años que era buscado hace 9 días

Había sido visto por última vez cuando salió camino a la escuela en Vicente López

Rodrigo Emmanuel Kuyumchoglu Colloca, el estudiante de 14 años que había desaparecido el martes tras salir de la escuela a la que concurre en Vicente López, apareció este jueves en Pilar.

Entre quienes confirmaron la noticia estuvo el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien agradeció en redes sociales a las fuerzas de seguridad que lograron dar esta tarde con el menor.

El martes 15 Emmanuel no regresó a su casa en la localidad de Florida, después de terminar el horario escolar el mediodía, y su familia había radicado la denuncia por desaparición de persona en la comisaría 2.

“Salió de mi casa a las 7:45 porque entra a las 8 a la escuela Media 6 y sus amigos me dicen que estuvo muy bien, pero después no supimos más nada, muchos me llaman y me dicen que lo vieron caminando solo, pero nada concreto”, le había contado a la agencia Télam la mamá de Rodrigo, Viviana Colloca.

A nueve días de la desaparición y de que la fotografía del adolescente estuviera en los vidrios de los patrulleros de Vicente López y de una gran campaña en redes sociales, el joven apareció este jueves en el partido de Pilar.

Según los primeros datos se pudo saber que está en perfecto estado de salud, y según trascendió, que cuando le preguntaron sobre las razones que lo llevaron a ausentarse de su hogar respondió que había ido “a buscar trabajo”.

