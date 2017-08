Kiosquero le regaló una bicicleta a niña que lloraba por perder un sorteo

El domingo se festejó el Día del Niño y entre tantos gestos de solidaridad y agrupaciones que se movilizaron para juntar donaciones, se destacó la particular respuesta de un kiosquero que vio llorar a una pequeña que había perdido un sorteo y decidió regalarle una bicicleta.

La historia trascendió en las últimas horas y tiene como protagonista al titular del negocio sito en avenida Avellaneda al 900, entre Santamarina y Paz.

Ruu Meilán quiso compartir el gesto del kiosquero: “ayer saliendo del festejo del Día del Niño pasamos por ese kiosco ya que habíamos estacionado la moto cerca. El dueño vio a mi hija llorando y salió con un montón de chupetines a preguntarle que le pasaba, y nosotros le contamos que lloraba porque no había ganado una bicicleta en el sorteo, un regalo que ella quería y nosotros no podíamos comprar”, introdujo la madre.

El titular del comercio le dijo a la pequeña que vuelva el lunes: “yo te regalo una bici. Le dibujó una sonrisa en la cara, regalándole la bici. Mil mil gracias por hacerla felíz, un gesto que no cualquiera haría. Muchas muchas gracias”, señaló Meilán.

