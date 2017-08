Falleció el ex gobernador de Córdoba Eduardo Angeloz

El ex gobernador radical Eduardo César Angeloz, protagonista central de la política cordobesa y nacional, murió a los 85 años, informaron fuentes partidarias.

El ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, quién el 18 de octubre iba a cumplir 86 años, estaba internado en el Instituto Modelo de Cardiología, ubicado sobre Sagrada Familia al 400 de la capital cordobesa.

Aunque no se habían emitido partes médicos una fuente del centro de salud había manifestado a Radio Mitre Córdoba que el ex candidato a presidente estaba atravesando una larga enfermedad.

Entre 1983 y 1995 Angeloz fue tres veces gobernador por el radicalismo, en tanto en 1989 se presentó como candidato presidencial y fue derrotado por el peronista riojano Carlos Saúl Menem. En Córdoba, Angeloz es el principal referente de la Línea Federal, un sector interno del radicalismo, aunque se encuentra alejado de la actividad política desde hace varios años.

Comentarios

Comentarios