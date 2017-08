Condenado a cinco años y once meses de prisión por asaltar a un remisero

El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2015. La familia abordó el rodado en Machado y Saavedra luego de culminada una jornada de carnaval y dieron como destino Darragueira al 2.300. Sin embargo al llegar al lugar el jefe de familia amenazó al trabajador con un cuchillo y un arma de fuego para robarle la recaudación y otros efectos personales.

El Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Tandil, doctor Pablo Galli condenó a cinco años y once mes de prisión a Julio César Maldonado (34) al encontrarlo penalmente responsable por el delito de robo agravado por el uso de armas, hecho cometido en Tandil el 16 de febrero del 2015.

El magistrado pudo acreditar que el día 16 de febrero de 2015, alrededor de las 23 el imputado Julio César Maldonado junto a una persona de sexo femenino y dos niños abordaron en las inmediaciones de calle Machado y Saavedra un remis conducido por Francisco José Gómez y le pidieron que se dirigiera a un domicilio sito en calle Darragueira Nº2369.

Al llegar a la esquina de las calles Darragueira y Aeronáutica Argentina, Maldonado hizo bajar a la mujer y los niños del vehículo y esgrimiendo un cuchillo en una de sus manos y un arma de fuego (tipo pistola) en la otra, apoyó ambas en el estómago del conductor amedrentándolo y le exigió la entrega de sus pertenencias, apoderándose ilegítimamente de este modo de una Tablet marca Kayro, color negra; un teléfono celular marca LG y la recaudación del día que totalizaba la suma de mil cuatrocientos pesos; una billetera de cuero de color negra, un bolso color verde musgo y tres libros (“La Dama de las Camelias”, “El Amor en los Tiempos del Cólera” y “La Teoría de la Relatividad”, todos elementos pertenecientes a Francisco José Gómez.

El damnificado Francisco José Gómez, conductor del remis, quién expresó en la audiencia que: “Fue en la época de carnaval, creo que un martes, yo estaba terminando de trabajar, soy remisero y me estaba yendo a mi casa, me hace señas una señora con un nene en brazos cuando voy pasando por la calle Machado entre Moreno y Saavedra, como era una mujer con un nene paré, unos veinte metros más delante de donde estaba ella, miraba por el retrovisor y vi que corría hacia el auto y vi también la figura de otra persona con otro nene, o sea era una familia”.

“La mujer agradece y se sienta atrás con los nenes, el hombre se sienta adelante, tenía algo en la mano pero no me di cuenta al principio, me dicen la dirección Darragueira 2369 o 73 no me acuerdo bien, es un galpón que está por ahí, cuando estamos yendo me doy cuenta que lo que él tenía en la mano era una lata de cerveza, cuando se la pasan entre ellos, le pedí por favor que tuviese cuidado y la que hablaba mucho era la mujer, y me decía que me quedara tranquilo, y ya eso me despertó como una alarma”, detalló el remisero.

Enumeró “a todo esto el viaje era corto y yo estaba casi en la ruta, cuando íbamos mitad de ruta, mitad de trayecto me pregunta si no quería aprovechar unos celulares, le dije que no, ya me terminó de cerrar muy raro el viaje, pero había una incompatibilidad entre lo que yo sentía y ver una familia con dos nenes chicos, era extraño no sabría descifrarlo. Cuando estamos llegando, porque era un viaje muy corto a pesar de que son varias cuadras, porque parte del trayecto es por ruta, entro por la calle Aeronáutica Argentina y cuando estoy por girar en Darragueira el muchacho me dice ‘dejanos acá en la esquina’, y la mujer dice ‘no, no en la esquina no’, ‘dejanos acá en la esquina’ me vuelve a decir, la mujer insiste y el dice ‘hacé lo que te digo, dejanos acá en la esquina’”.

“ Me paro en Aeronáutica Argentina y Darragueira y él saca las dos manos de los bolsillos, me apoya en el torso derecho, en realidad el movimiento lo hace y me apoya dos armas, y me dice más o menos como ‘qué querés un corchazo o un puntazo’, yo resignado le dije ‘ya está, llevate todo’, ‘no, no, te vas a ir acá a la vuelta’, y me señala la calle Darragueira donde antes cruzaba el arroyo, y estaba todo oscuro y yo le dije ‘no, te voy a dar todo acá’, y él me dice ‘me vas a hacer lo que te digo, pero esperá que se baje mi familia’. La mujer se bajó sorprendida, y después le dijo ‘revisale por ahí también’ refiriéndose a las distintas partes del auto, él le dijo ‘sí, andate, andate’ la mujer se fue, empecé a hacer unos metros, me hizo girar, me pidió las cosas, me pidió la billetera, agarró una tablet que había sobre el torpedo del auto, esa la agarró él, lo demás me lo pidió a mí, empezó a revisar la parte del torpedo del auto, cambió su forma de hablar, igual durante todo el viaje él vino callado y con la mirada evasiva” narró la víctima.

Mencionó además que “cuando le di todo me dice ‘largá el canuto’, le digo ‘te di todo’, y bueno, siempre separo plata, todos lo hacen, y me vuelve a decir ‘larga el canuto’ y se pone un poco más nervioso, saco la plata de debajo de la alfombra del auto y se la doy, se lleva un bolso que tenía con algunas cosas particulares. Le pedí por favor que no se llevara el bolso, y me dijo que después se iba a descartar, que hiciera no sé cuántos metros hacia la ruta, y me dijo ‘ahora andate’ mientras me apuntaba con el arma. Él a todo esto ya había bajado, yo volví y me estacioné en la dirección que me habían dado y como se habían llevado el celular llamé a la agencia por la radio que tenemos para comunicarnos con la agencia, y le pedí que me llamen a un patrullero”.

“La patrulla vino, y me dijo que no podían hacer nada, le dije que me habían dado esa dirección, y les dije ‘mirá me están mirando por la ventana’, él me mira desde una cuadra, estaba a una cuadra, le decía ‘mirá está mirando desde ahí’, la patrulla me dijo que no podía hacer nada, y que fuera a hacer la denuncia, y bueno, terminamos haciendo la denuncia. Yo no sé mucho de armas, revolver o pistola, no sé, y el cuchillo me punzaba, yo lo sentía, en un momento muy fugaz vi el brillo”, afirmó más adelante.

Detalló Gómez que “el arma sí la vi cuando él bajó me la mostraba, la zarandeaba para un lado y para el otro, era un arma corta. El otro era un cuchillo, yo sentía que me punzaba, y yo le decía ‘ya está, quedate quieto, listo’, no tengo idea cómo era el cuchillo. No lo recuerdo como era, esa parte se me borró toda, se me mezcló, fue un momento con mucha adrenalina, pero el arma sí la recuerdo y que sentía el dolor de la punzada, sí. Fui a la DDI a un reconocimiento en fila, recuerdo haberlo identificado, tenía barba, en su momento no tenía, pero tenía barba. De los objetos sustraídos no recuperé nada”.

A consideración del magistrado “el testigo-víctima Francisco José Gómez se mantuvo de manera uniforme y coherente en su versión, sin cambios en todas las oportunidades que tuvo para volcar su testimonio, sea en los primeros momentos durante la investigación preliminar como en el juicio. De igual modo expresó plena seguridad en los dos reconocimientos realizados. Aprecié también una persona objetiva, sin carga de animosidad hacia el imputado, que relató los hechos con precisión y sin fisuras de ningún tipo en su versión”.

“Otra prueba cargosa resulta el indicio de mendacidad que surge de la primera declaración del imputado donde dijo que para la fecha del hecho él se encontraba trabajando de sereno en la ciudad de Mar del Plata lugar donde vivía.

En la declaración de fs. 105/107 debidamente incorporada al juicio. Allí dijo: “que a la fecha del hecho, estaba en la ciudad de Mar del Plata, habiendo comenzado a trabajar en una empresa llamada ‘República Towen”, que hacen edificios realizando tareas de sereno de 6 de la tarde a 8 de la mañana, en un edificio en construcción ubicado en la calle Liniers Nº525 de la ciudad de Mar del Plata, desde el 23 de enero de 2015 hasta hace dos meses atrás, motivo por el cual a la fecha del hecho no estaba aquí…”.

Sin embargo, tal afirmación quedó desmentida con el informe de la apoderada de la empresa de fs. 225, donde consta que los servicios fueron prestados desde el 17/08/2015 hasta el 27/05/2016, lapso posterior a la ocurrencia del hecho. Asimismo quedó también acreditado que inmediatamente después del hecho Maldonado mudó de su domicilio en la ciudad de Tandil donde vivía precisamente en el inmueble donde pidió a la víctima que lo transportara, calle Darragueira Nº2369 de Tandil, tal como surge de declaraciones testimoniales.

También se tuvo en cuenta la negativa de Maldonado a prestarse al reconocimiento en rueda de personas tal como surge del acta de fs. 142/142vta., debidamente incorporado por su lectura al juicio (art. 366 del CPP) resulta un indicio de autoría, que también pesa como elemento cargoso contra el imputado.

Finalmente la confesión de Julio Cesar Maldonado admitiendo su autoría, que obra en su segunda declaración de fs. 194/195 donde dijo: “Que pidió declarar porque quiere decir que es responsable del hecho que se le imputa. Que está arrepentido del hecho que cometió, pero quiere repararlo. Que cree que la tablet la tuvo una de sus hijas, desconociendo dónde pueda encontrarse ahora. Que en ningún momento golpeó al remisero ni fue violento con él. Que solicita una oportunidad y ofrece reparar el daño en forma mensual. Que refiere que desconocía que tenía una orden de captura y ni bien se enteró le dijo a su madre que se había mandado una macana y se presentó en forma espontánea a la DDI. Que en Mar del Plata trabajaba de lunes a lunes, sin francos, como sereno en una obra de construcción de calle Liniers Nº525. Que eso lo hizo porque desde el año 2010 que no hace nada y se está comportando bien, siendo su intención mejorar e ir solucionando de a poco sus problemas familiares que son muchos. Que reitera que solicita una oportunidad. Que en este momento no tiene más nada que declarar. En este estado se le hace saber que se le imputa “prima facie” la comisión del delito de Robo agravado por el uso de armas (Art. 166-inc. 2º del C.P.). Leída que fue la presente declaración en voz alta por el Actuario e informado el imputado que le asiste el derecho de rubricar todas las hojas por sí o por su defensor, el compareciente la ratifica en su totalidad, firmando el mismo en conformidad junto con la Dra. Maillo, después del Señor Agente Fiscal”.

