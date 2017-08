Caso Maldonado: realizaron un nuevo rastrillaje en el sur tras un llamado anónimo al 911

Un llamado anónimo al servicio de emergencias 911 encendió las alarmas de la policía de Chubut. Según la comunicación, habría aparecido un cuerpo en el arroyo Las Minas ubicado a 15 kilómetros de la zona donde fue visto por última vez Santiago Maldonado.

Marcelo Harris, jefe de la Unidad Regional de Esquel, informó que iniciaron un rastrillaje que hasta el momento dio resultados negativos. “Al tomar conocimiento de la denuncia, personal policial fue hasta el lugar a verificar las circunstancias y hasta el momento no encontramos nada”, explicó en una radio local.

La Policía intentó contactar al denunciante, pero no responde las llamadas en el número desde el cual hizo la denuncia que originó el operativo. Es por ello que los investigadores se inclinan a pensar que se trata de una versión falsa.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación ratificaron la información en diálogo con Infobae: “Hubo un llamado, pero el rastrillaje dio negativo”.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, difundió un audio entre sus allegados para informar que hasta ahora no hay ninguna novedad sobre el paradero del joven desaparecido hace 23 días, en medio de un operativo de Gendarmería.

No es la primera versión incorrecta que surge en torno al paradero de Maldonado. Semanas atrás, un camionero dijo haberlo visto en Entre Ríos. Incluso circuló una grabación de seguridad de una estación de servicio. Finalmente se corroboró que era otra persona. Y el fin de semana, desde Chile reportaron que encontraron a una persona similar al joven argentino.

